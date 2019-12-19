Теперь еще и Бийск: Единая Россия вписалась за сомнительные схемы повышения теплотарифов по методу альтокотельной.

19.12.2019

Об этом свидетельствует публикация 18 декабря на официальном сайте фракции партии Единая Россия в Госдуме РФ, где изложены итоги прошедшей под ее патронатом дискуссии на эту тему. Для одобрения вызывающей протесты на местах схемы повышения тарифа на тепло для граждан в российском парламенте 17 декабря был проведен специальный круглый стол.

Федеральный закон, позволяющий владельцам энергохолдингов использовать схему "альтотельной", предполагающий возможность значительного увеличения тарифа на тепло для граждан под предлогом финансирования ремонтных работ, был принят Госдумой летом 2017 г. Лоббистами закона выступило Минэнерго и ряд олигархических групп. На сегодня предлагаемую в нем схему активно использую компании долларовых миллиардеров - гражданина Кипра Виктора Вексельберга (Т Плюс) в Поволжье и Андрея Мельниченко (СГК) в Сибири.

На фото: крупнейшая в мире парусная мега-яхта, построенная Андреем Мельниченко в Германии.

В ходе мероприятия председатель комитета по энергетике ГД единоросс Павел Завальный рассказал, что с помощью нового закона власти ожидают возможность собрать с граждан в период до 2025 г. дополнительно до 2-2,5 млрд рублей. Предполагается, что энергокомпании затем направят собранные средства на модернизацию энергокомплекса.

В настоящий момент, однако, новая схема еще практически не работает. На сегодня она действует в России лишь в Рубцовске и райцентре Линево Новосибирской области. При этом решение о введении нового тарифа уже приняты (с 2020 г.) в Ульяновске и Барнауле.

На рассмотрении в правительстве также находится обращение по отнесению к этой ценовой зоне теплоснабжения Оренбурга, а до конца текущего года ожидаются обращения от пяти городов - Самары, Тольятти, Владимира, Красноярска и Канска. В 2020 году ожидаются обращения еще от 20 городов: Балаково, Иваново, Инта, Йошкар-Ола, Кирово-Чепецк, Медногорск, Нижний Новгород, Новокуйбышевск, Новочебоксарск, Пермь, Саранск, Сосногорск, Сыктывкар, Ухта, Чайковский, Чебоксары, Черногорск, Абакан, Белово, Бийск.

В дальнейшем этот подход планируется распространить и на другие коммунальные отрасли, контролируемые московским олигархическим капиталом (например, водоснабжение).

"Все ценовые решения должны приниматься с учетом оценки всей коммунальной корзины в целом. При этом принятие решений по одним видам услуг не должны ущемлять другие виды, например, водоснабжение. В данной отрасли также нужна новая целевая модель, сопоставимая с моделью альтернативной котельной", - говорится в этой связи в заявлении Единой России.

Решения о введении нового теплотарифа (платежи за тепло составляют сейчас до 50% массы коммунплатежей) проводилось властями регионов максимально негласно, фактически в режиме спецоперации. Тем не менее, его введение уже вызвало на местах протесты и значительное социальное напряжение. Так, СМИ Ульяновской области в серии публикаций крайне негативно характеризуют эту инициативу российских олигархов и предположительно связанных с ними высокопоставленных чиновников и политиков, высказываясь о ней как об "афере".

А вот в идущем передовиком сомнительных новшеств Алтайском крае, губернатор которого Виктор Томенко известен личными отношениями с возглавляющим Минэнерго Александром Новаком, властям удалось удержать контроль над медиа-пространством: весь прошедший год доставшийся им в наследство от команды экс-губернатора Александра Карлина пул зависимых медиа старательно не замечал болезненную и важную проблему.

На фото: успевший продать своему другу ТЭЦ в Бийске и Новосибирске экс-министр Михаил Абызов пытается в зале суда ответить на обвинения в махинациях вокруг этого энергокомплекса.

Впрочем, эти инициативы олигархата в регионах, власти которых находятся в состоянии повышенной зависимости от общественного мнения, встречают прохладное отношение. Так, в текущем году СГК настойчиво пыталась убедить принять планы по введению тарифа альткотельной власти Новосибирска (где она не так давно приобрела большую часть городского энегокомплекса у структур находящегося ныне под следствием по подозрению в финмахинациях там экс-министра Михаила Абызова). Однако, даже усилия привлеченного в качестве топ-менеджера СГК сына российского классика Степана Солженицына оказались напрасными – власти НСО, в недавнем прошлом столкнувшиеся с массовыми уличными протестами по поводу планов еще г-на Абызова повысить там тепло тариф, пока воздерживаются от принятия "вкусного" многомиллиардного решения.

В этой неоднозначной ситуации на круглом столе в Госдуме Единая Россия и вторящие ей представители правительства и властей регионов наперебой высказывались в противоположном ключе, заявляя о наличии многочисленных механизмов контроля за ценами.

"При принятии закона много опасений высказывалось в части возможностей злоупотреблений со стороны единой теплоснабжающей организации. На данный момент таких претензий нет, механизмов контроля достаточно", - резюмирует Единая Россия.

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