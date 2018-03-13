Телеграм-каналы сообщают о подготовке к массовым фальсификациям и подкупу при голосовании 18 марта в Алтайском крае.

13.03.2018

Сообщения о подготовке действующих в Алтайском крае под покровительством ряда высших чиновников регионального правительства нелегальных "избиркомов" к массовым фальсификациям и подкупу в ходе голосования 18 марта публикуют ряд Телеграм-каналов. Чрезвычайный характер этих мер связывается с ожидаемым здесь низким уровнем явки и поддержки кремлевского лидера.

Так, о том, что Алтайский край вошел в группу из трех регионов с ожидаемым максимально низким результатом лояльного Кремлю голосования сообщает канал Соловьиные трели. Столь же предельно низкие результаты ожидаются еще в двух регионах – Москве и Ярославской области. В расширенную группу нелояльных регионов, помимо этих трех предельно нелояльных регионов, отнесены еще Сахалинская, Иркутская, Новосибирская, Екатеринбургская, Пермская области , Забайкальский край, ХМАО, Костромская, Тверская, Владимирская, Кировская, Орловская, Смоленская, Псковская области, Санкт-Петербург, Московская область, Карелия и Хакасия.

Недавно созданный как оппонирующий действующему губернатору Алтайского края канал Голубой домик в этой связи делится своими подозрениями, сообщая ряд требующих проверки фактов. Так, по данным канала, "чтобы стимулировать председателей УИК и создавать позитивный настрой на работу, на каждую комиссию выделено по 100 тысяч рублей".

Канал высказывает подозрение о том, что якобы "ответственные в городской администрации за результаты голосования личности давно провели подготовительную работу. Франк [по-видимому, здесь может иметься в виду первый замглавы администрации Барнаула Вячеслав Франк] поставил задачу 70/70 главам районных администраций, деньги выделил. Те, в свою очередь, вместе с председателями ТИКов (Цуканова Г.С., Загайнов А.В., Ваулина С.В., Прейс Е.Ю., Зайцев Г.А.) сделали прогон председателей УИКов и дали недвусмыслено понять - или достижение цели, или потеря основной должности. Конечно, руководители аппарата в районных администрациях полностью вовлечены в процесс, т.к. за работу с председателями УИКов несут личную ответственность перед главой.

Итак, за счет чего будут решаться поставленные задачи? Основные методы - вбросы силами членов комиссий, экипажи для карусельного голосования, голосование на дому и особо отчаянные товарищи пойдут на перепись протоколов".

Вероятным организатором этой деятельности многие на Алтае считают группу высших чиновников краевого правительства, сформировавших разветвленную нелегальную структуру, взявшую на себя явочным порядком значительную часть функций краевой избирательной комиссии (а в некоторых отношениях сросшейся с нею). Деятельность "подпольного избиркома" при этом может финансироваться как за счет бюджетных средств, так и при помощи коррупционных доходов губернаторской команды. О вероятности использования на выборах в Алтайском крае такого нелегального финансового фонда сообщал на днях Телеграм-канал Незыгарь. "У Губернатора Алтайского края Карлина и его заместителя Локтева, по оперативным данным, якобы существует неформальный бюджет из «спонсорских взносов» аналогичный «бюджету ОПГ Гайзера» в Коми. Из него, как говорят, идет финансирование избирательных кампаний в регионе", - высказывал свое мнение по этому поводу популярный канал.

Между тем, все эти требующие проверки факты подозрений остаются пока без ответа. Местные силовики традиционно игнорируют их, слабо контролируют текущие выборы и общественные формирования. Так, заявляющее о контроле над выборами как своей основной цели работы в недавнем прошлом весьма эффективная алтайская ячейка движения Голос после смены в прошлом году руководителя в ходе текущей кампании проявляет себя как крайне слабая и предельно закрытая структура.

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