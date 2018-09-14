Телеграм-каналы обсуждают: 9 сентября Томенко в действительности проиграл выборы с результатом 47%?

14.09.2018

От редакции.

Версия о том, что врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко на самом деле не стал победителем по итогам голосования 9 сентября, с 13 сентября обсуждается ведущими российскими политическими Телеграм-каналами.

ЗЕЛЕНАЯ, ТАКАЯ ЗЕЛЕНАЯ...

Первичные публикации на эту тему появились в популярном канале Зеленая папка, позиционирующим себя как агрегатор региональных новостей политической тематики. Однако, в течение дня это сообщение, включающее в себя ряд инсайдерских подробностей, имеющих признаки происхождения из аппарата АП, разошлось по многочисленным популярным каналам в Телеграме.

13 сентября Зеленая папка сообщила о том, что по итогам голосования в минувшее воскресенье можно говорить о пяти проваленных в регионах России губернаторских кампаниях. Наряду с четырьмя регионами, где уже объявлен второй тур голосования (Приморский, Хабаровский края, Хакасия и Владимирская область), канал также включил в эту группу регионов и Алтайский край. "Томенко в Алтайском крае тоже проиграл - ему нарисовали 53 %, реально было около 47", - сообщила Зеленая папка (не указывая при этом, впрочем, источников такой информации).

УТЕЧКА ОТ ВРАГОВ КИРИЕНКО?

Предположительно, она могла появиться в распоряжении канала от близких к администрации президента людей и структур, находящихся в недружественных отношениях с курирующей там тему выборов и внутренней политики командой Сергея Кириенко. Об этом могут свидетельствовать итоговые ремарки канала - "серьезный удар по позициям Кириенко", "губернаторы, проигрывающие своим же спойлерам, - это провал кадровой политики Старой площади".

Персональным автором провала Кремля в Алтайском крае Зеленая папка также называет избранника группы Кириенко – близкого к ней московского пиарщика Дмитрия Орлова, неофициально курировавшего от АП процесс выборов Томенко. Деятельность Орлова, несколько раз в течение кампании действительно посетившего Алтайский край и даже проведшего здесь агитировавшие за Томенко некие публичные дискуссии, на Алтае воспринималась крайне неоднозначно. Даже в окружении врио губернатора отношение к деятельности Орлова было преимущественно отрицательным – шокированные продемонстрированными нравами сибирские провинциалы именовали его "московским барином" и не скрывали, что отвлеченные по этой линии ресурсы несопоставимы с получаемой отдачей.

КАК ФАЛЬСИФИЦИРОВАЛИ РАНЬШЕ?

В самом Алтайском крае, однако, информация об существенно отличающихся от объявленных официально итогах выборов, которая могла бы подтвердить опубликованную Телеграм-каналами версию, не озвучивалась – в том числе наблюдавшими за выборами независимыми общественными структурами (например, Голосом). В заявленной Зеленой папкой версии Виктор Томенко должен был реально получить вместо 366 тысяч голосов примерно на 45 тысяч голосов меньше. Это может соответствоать примерно 25 сфальсифицированных бюллетеней в среднем на каждый из участков для голосования.

Криминальная практика "перекладывания" бюллетеней, реально отданных за других кандидатов, в пачку за фаворита власти, действительно ранее присутствовала в деятельности избиркомов на территории Алтайского края. Так, в марте 2018 года в одной из участковых комиссий Барнаула наблюдателями была вскрыта попытка подложить в пачку бюллетеней за Путина несколько сотен их. А затем, когда она не удалась, при повторном пересчете оставшихся бюллетеней большое количество внесенных в эту пачку оказались с реальными отметками о голосовании за других кандидатов. Обвиненное в фальсификациях руководство УИК, однако, при содействии руководства краевого избиркома смогло затем избежать криминальных последствий, лишь уйдя в досрочную отставку.

КРЕМЛЕВСКИЕ ТЕЛОДВИЖЕНИЯ

Несмотря на отсутствие публичных подтверждений, версия о якобы имевшем место реальном проигрыше Томенко голосования 9 сентября, была воспринята ведущими Телеграм-каналами. В частности, такой известный канал как Незыгарь, при перепечатке сообщения Зеленой папки сопровождает публикацию своим косвенно подтверждающим ее сообщением.

Незыгарь отмечает в этой связи , что по его данным, у президента РФ уже состоялось совещание по разбору "достижений от дня голосования" (в официальном графике президентских мероприятий на текущей неделе такое совещание, однако, не значится – как, впрочем, и многие другие закрытые важные рабочие мероприятия). На основании инсайдерской информации канал сообщает о том, что по итогам совещания было решено, что "Андрей Ярин [начальник УВП АП- Ред.]и Александр Харичев [начальник управления по обеспечению деятельности Госсовета АП – Ред.] поехали в регионы, где предстоят вторые туры губернаторских выборов. За ними потянулись чиновники, функционеры Едра и депутаты".

НЕ ВИЖУ И НЕ СЛЫШУ

Стоит отметить, что серия публикаций Телеграм-каналов 13 сентября явно несет в себе признаки сообщения о преступлении - предусмотренного ст. 142.1 УКРФ Фальсификация итогов голосования (в отношении неустановленных членов избирательных комиссий) и ст. 288 УК РФ Присвоение полномочий должностного лица. Последние признаки, впрочем, могут появиться лишь после 17 сентября – именно в этот день г-н Томенко должен будет принять на себя оспариваемые авторами публикаций полномочия алтайского губернатора.

Тем не менее, учитывая значимость вопроса, серия публикаций является в рамках ст. 144 УПК РФ более чем достаточным основанием для правоохранительных органов начать и оперативно провести по этому поводу проверку, приняв по ее итогам процессуальное решение. Краевое управление СК РФ (ст. 142.1 и 288 УК РФ подследственны именно Следственному комитету), однако, на сегодняшний день традиционно для этого ведомства игнорирует публикации, имеющие важные последствия для базовой легитимности всей системы региональной власти.

Такой же позиции придерживается и контролируемое краевым правительством (директивными или договорными методами) сообщество местной прессы – алтайские СМИ традиционно для общественно значимых острых для власти ситуаций единодушно делают вид, что не замечают этих публикаций.

На фото: официальная инфографика итогов выборов 9 сентября, подготовленная Избирательной комиссией Алтайского края.

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