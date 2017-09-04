Тарада без работы? В Алтайском крае уволился начальник УФНС.

04.09.2017

Возглавлявший с 2010 г. управление ФНС по Алтайскому краю Валерий Тарада с 4 сентября покинул этот пост. Об этом сообщает орган властей региона – газета Алтайская правда - со ссылкой на информацию пресс-службы налогового ведомства. Увольнение г-на Тарады региональный официоз связывает с формальными причинами – 4 сентября у него истек контракт с ФНС (а еще в мае отставнику исполнилось 60 лет).

И. о. начальника краевого управления ФНС стал Юрий Куриленко, еще не утвержденный на этом посту, но уже представленный в этом качестве сотрудникам управления. До перевода на Алтай г-н Куриленко более 5 лет возглавлял УФНС по Бурятии, до этого работал в УФНС по Красноярскому краю.

Официальное издание ничего не сообщает о дальнейших планах г-на Тарады. В издающихся в Бийске СМИ, однако, рассматривают ныне отставного налогового генерала в качестве нового губернаторского выдвиженца на пост руководителя алтайского наукограда – после выборов 10 сентября.

На предвыборном фото 2006 г.: губернатор Карлин позирует с Валерием Тарадой.

Большая часть карьеры Тарады, действительно была связана с Бийском, где он к 1998 г. даже дослужился до должности первого заместителя главы горадминистрации. В 2006 г. уже ставший налоговиком Тарада при активной поддержке губернатора Александра Карлина попытался поучаствовать во всенародных выборах мэра в Бийске. В ходе жесткой предвыборной борьбы тогда в адрес налоговика в СМИ высказывались фактически обоснованные подозрения в коррупционных правонарушениях и партнерских связях с местным преступным сообществом, внятного ответа на которые дано так и не было. В итоге Тарада набрал тогда на выборах лишь около 10% голосов – и надолго ушел из политики.

После того, как первоначальный фаворит губернатора в Бийске – экс-глава администрации Бийского сельского района Евгений Якуба был скомпрометирован скандалом с приписываемыми им себе сомнительными ветеранскими заслугами и снят с депутатских выборов за документальные нарушения, это "место" стало вакантным.

Не исключено, что внезапная отставка Тарады за несколько дней до массовых муниципальных выборов 10 сентября может быть связана с тем, что теперь именно он является очередным фаворитом авторитарного алтайского губернатора. Тарада не является участником депутатских выборов в Бийске, однако не исключено, что после них он может претендовать на здесь на должность сити-менеджера.

Также вероятно, что для этого в наукограде может быть реализована схема перераспределения полномочий, на прошлой неделе с подачи губернаторской команды уже принятая гордумой в Барнауле – председатель БГД здесь фактически будет лишен статуса главы города, полномочия которого перейдут в горадминистрацию - сити-менеджеру.

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