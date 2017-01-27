Сыну бывшего мэра Барнаула на год сократили срок.

27.01.2017

О принятом 27 января Алтайским крайсудом неожиданном решении сократить на год срок сыну бывшего руководителя администрации Барнаула Игоря Савинцева - Максиму Савинцеву сообщает газета Коммерсант.

Откуда это стало известно?

Издание ссылается при этом на информацию, предоставленную близким с к делу сына источником в региональной прокуратуре.

Тридцатишестилетний сын уже бывшего к тому времени сити-менеджера краевого центра Максим Савинцев был осужден в ноябре 2016 года Октябрьским районным судом Барнаула. На Родину он был доставлен после ареста по ордеру Интерпола в Таиланде, где сын мэра скрывался от следствия. Сам молодой человек пояснял спешный отъезд из Барнаула, где велось следствие по его делу, в Таиланд своим желанием научиться местному языку (он жил там по специализированной для этой цели визе).

В финале суда молодой бизнесмен (и группа его друзей-подельников) были обвинены в мошенничестве при приватизации в свою пользу самой большой на тот момент в Барнауле и принадлежавшей городским властям управляющей компании (на сумму около 20 млн рублей). Также им была вменена растрата на сумму около десяти млн рублей денег, собранных УК для ресурсоснабжающих организаций. Ряд независимых общественников на Алтае при этом отмечали, что некоторые из вмененных следствием и судом молодому человеку обвинений не выглядели убедительными.

Примечательно, что претензий в адрес Игоря Савинцева в ходе процесса его сына так и не возникло. Тем не менее, бывшего мэра Барнаула все же судят – сейчас в этом городе идет процесс о вменяемых ему должностных преступлениях с рядом привлекательных участков земли, в финале оказавшихся в собственности лиц и структур, близких к его семье.

В этой ситуации несколько месяцев назад сын экс-сити-менеджера получил от суда срок в виде шести лет в колонии. Такой же срок получил тогда и его друг – обслуживавший бизнес-интересы семьи Савинцевых молодой предприниматель Денис Сучков. А еще два человека по этому делу отделались тогда условным наказанием, получив в суде соответственно по четыре с половиной (Александр Курилов) и четыре года (Сергей Вернигоров).

Жалобы четверки осужденных, однако, привели к тому, что сроки их наказания были существенно уменьшены. Апелляционная коллегия крайсуда понизила на год срок Максиму Савинцеву - до пяти лет лишения свободы. Срок Денису Сучкову был снижен еще больше - до четырех с половиной лет. Также на год была уменьшена продолжительность условных сроков для Александра Курилова и Сергея Вернигорова.

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