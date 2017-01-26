Свет гаснет: в алтайском наукограде власти закрывают три библиотеки.

26.01.2017

В алтайском наукограде - Бийске - решается вопрос о закрытии сразу трех библиотек, имеющих 5719 читателей, сообщает 25 января портал Деловой Бийск.

Вопрос о закрытии в Бийске трех территориальных билиотек – филиалов централизованной библиотечной системы N 2,4 и 10 – был поднят властями с декабря 2016 года. По словам директора централизованной библиотечной системы Бийска Ларисы Домниковой, ее известили об этом за несколько дней до новогодних каникул. Тогда же, в конце декабря, читательница Валентина Русанова опубликовала в соцсетях обращение к главе города Лидии Громогласовой и депутатскому корпусу с требованием услышать мнение горожан.

«Ваше решение о закрытии сразу трех библиотек — просто безумие! И это в наукограде!.. С нашими мизерными зарплатами и пенсиями купить книгу просто не по карману!.. Не трогайте библиотеки!... в зону обслуживания библиотеки № 10 — единственной юношеской библиотеки в городе — также входят школа №17, педагогический колледж и Алтайский колледж промышленных технологий и бизнеса", - писала автор обращения.

В первые же дни января пост получил активную поддержку бийчан, они стали писать письма в мэрию на имя главы города и главы администрации Бийска с просьбой не закрывать библиотеки.

Особую тревогу у жителей Бийска вызывает перспектива лишиться библиотеки №10 в микрорайоне Зеленый клин. Так, свои письма в администрацию направили учебные заведения, расположенные в этом микрорайоне:

«Просим Вас оказать содействие в сохранении на микрорайоне Зеленый клин единственного очага культуры — юношеской библиотеки №10, — говорится в обращении от гимназии №1, которое подписал коллектив учителей, школьников и их родителей. — Названное учреждение культуры является востребованным учащимися гимназии. Совместно с библиотекой регулярно проводятся библиотечные занятия, тематические конкурсы, турниры, уроки мужества и другие мероприятия… Многие старшеклассники являются ее постоянными читателями. Надеемся на ваше понимание и содействие».

Пытаясь защитить библиотеки, Лариса Домникова апеллирует к заявлениям высокопоставленных политиков, включая Путина. "Я категорически возражаю против закрытия библиотек не только как директор централизованной библиотечной системы города, но и как мыслящий человек. Считаю, что закрытие данных филиалов является прямым нарушением политики государства. Указ президента РФ от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", на который ссылаются многие руководители города, не предусматривает закрытие эффективно работающих библиотек", - заявила местный библиотечный руководитель.

Она также делает акцент на высокой востребованности книжных фондов закрываемых библиотек. Так, по итогам 2016 года книговыдача в библиотеке №10 составила 67 156 раз (2636 читателей), в библиотеке №2 — 48 658 раз (2077 читателей) и в библиотеке №4 — 30 003 раз (1006 читателей). Общий показатель книговыдачи за год составил 145 826 при книжном фонде 47 146 экземпляров на три филиала.

Тем не менее, в соответствии с решением Бийской гордумы № 796 от 22.12.2016 года «О бюджете города на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» финансирование на муниципальные бюджетные учреждения культуры сократилось более чем на 10%, что требует значительной оптимизации расходов отрасли. Начальник отдела культуры администрации Бийска Юлия Сафонова подтвердила, вопрос о закрытии ряда библиотек действительно рассматривается властями наукограда из-за недостатка средств. При этом в зоне риска, помимо трех библиотек, также находятся две школы искусств, две музыкальные школы и художественная школа города.

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