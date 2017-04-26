Суд признал недействительным договор об ипотеке между Зернобанком и Сибсоцбанком.

|<<
|Май 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
О решении Седьмого арбитражного апелляционного суда, признавшего недействительным договор об ипотеке, заключенный между алтайскими Сибсоцбанком (контролируется правительством Алтайского края) и Зернобанком, заключенный лишь за месяц до отзыва лицензии у последнего, сообщает 26 апреля Интерфакс, ссылаясь на материалы дела.
Одновременно было отменено определение краевого Арбитражного суда, который ранее посчитал сомнительную сделку заключенной "в процессе обычной хозяйственной деятельности".
В рамках этой сделки в августе 2015 года Сибсоцбанк в рамках договора об ипотеке получил в залог недвижимое имущество Зернобанка стоимостью 39 млн рублей. Оно обеспечивало возврат кредитов на сумму 175 млн рублей, привлеченных последним в банке краевого правительства.
Уже тогда эта сделка вызывала сомнения, став на Алтае предметом многочисленных недоуменных комментариев.
В перечень имущества вошли 5 объектов недвижимости:
- нежилое помещение на ул. Новороссийская, 140 общей площадью более 1,2 тыс. кв. метров;
- 50/500 долей в праве собственности на земельный участок по тому же адресу,
- нежилое здание с пристроем и земельный участок под ними на ул. Островского, 23;
- административно-бытовое здание и производственный корпус с общей площадью более 3 тыс. кв. метров на ул. Космонавтов, 63а;
- земельный участок почти в 2 тыс. "квадратов" в с. Зудилово Первомайского района.
По мнению конкурсного управляющего Зернобанка, который и принял решение оспорить договор ипотеки, кредитор "был осведомлен о финансовых проблемах" контрагента. И сделка была направлена "на обеспечение исполнения обязательства должника перед кредитором" в преимущественном порядке.
Мотивируя свое решение, апелляционный суд обратил внимание на то, что ранее при заключении договоров о предоставлении межбанковских кредитов стороны не подкрепляли их ипотечными сделками.
Представитель Сибсоцбанка в свою очередь отметил, что решением правления были изменены положения о размещении межбанковских кредитов, согласно которым займы должны обеспечиваться залогами.
Однако, суд в ответ указал на то, что в обновленном документе Сибсоцбанка отсутствовало "указание на обеспечение залогом обязательств по уже заключенным договорам о предоставлении межбанковских кредитов".
В итоге Седьмой арбитражный апелляционный суд удовлетворил жалобу конкурсного управляющего Зернобанка и признал недействительным договор об ипотеке.
Ранее сообщалось, что Зернобанк за неделю до лишения лицензии продал Сибсоцбанку офис на центральной площади Барнаула за 139 млн рублей. Покупатель получил в свое распоряжение 37/52 долей в праве общей долевой собственности на здание, а также весь земельный участок. При этом от второго совладельца офиса - физлица, которое обладает оставшимися 15/52 долей, - был получен отказ от преимущественного права выкупа строения.
Общая площадь трехэтажного (один этаж подземный) офиса составляет 1,68 тыс. кв. метров, площадь земельного участка - 1,66 тыс. кв. метров. Стоимость имущества была определена на основании проведенной оценки.
24 сентября 2015 года ЦБ РФ отозвал лицензию у Зернобанка. 1 декабря Арбитражный суд Алтайского края по требованию Центробанка признал банк банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство. Конкурсным управляющим банка назначена госкорпорация "Агентство по страхованию вкладов".
В ходе конкурсного производства звучали заявления о том, что объем обнаруженных у банка активов оказался значительно меньше заявленных. А местные СМИ сообщали о том, что также было возбуждено 36 уголовных дел по различным эпзодам, преимущественно связанным с хищением активов банка и поптыками неправомерно получить "застрявшие" в нем средства.← Назад
Elements not found