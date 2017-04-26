Суд признал недействительным договор об ипотеке между Зернобанком и Сибсоцбанком.

26.04.2017

О решении Седьмого арбитражного апелляционного суда, признавшего недействительным договор об ипотеке, заключенный между алтайскими Сибсоцбанком (контролируется правительством Алтайского края) и Зернобанком, заключенный лишь за месяц до отзыва лицензии у последнего, сообщает 26 апреля Интерфакс, ссылаясь на материалы дела.

Одновременно было отменено определение краевого Арбитражного суда, который ранее посчитал сомнительную сделку заключенной "в процессе обычной хозяйственной деятельности".

В рамках этой сделки в августе 2015 года Сибсоцбанк в рамках договора об ипотеке получил в залог недвижимое имущество Зернобанка стоимостью 39 млн рублей. Оно обеспечивало возврат кредитов на сумму 175 млн рублей, привлеченных последним в банке краевого правительства.

Уже тогда эта сделка вызывала сомнения, став на Алтае предметом многочисленных недоуменных комментариев.

В перечень имущества вошли 5 объектов недвижимости:

- нежилое помещение на ул. Новороссийская, 140 общей площадью более 1,2 тыс. кв. метров;

- 50/500 долей в праве собственности на земельный участок по тому же адресу,

- нежилое здание с пристроем и земельный участок под ними на ул. Островского, 23;

- административно-бытовое здание и производственный корпус с общей площадью более 3 тыс. кв. метров на ул. Космонавтов, 63а;

- земельный участок почти в 2 тыс. "квадратов" в с. Зудилово Первомайского района.

По мнению конкурсного управляющего Зернобанка, который и принял решение оспорить договор ипотеки, кредитор "был осведомлен о финансовых проблемах" контрагента. И сделка была направлена "на обеспечение исполнения обязательства должника перед кредитором" в преимущественном порядке.

Мотивируя свое решение, апелляционный суд обратил внимание на то, что ранее при заключении договоров о предоставлении межбанковских кредитов стороны не подкрепляли их ипотечными сделками.

Представитель Сибсоцбанка в свою очередь отметил, что решением правления были изменены положения о размещении межбанковских кредитов, согласно которым займы должны обеспечиваться залогами.

Однако, суд в ответ указал на то, что в обновленном документе Сибсоцбанка отсутствовало "указание на обеспечение залогом обязательств по уже заключенным договорам о предоставлении межбанковских кредитов".

В итоге Седьмой арбитражный апелляционный суд удовлетворил жалобу конкурсного управляющего Зернобанка и признал недействительным договор об ипотеке.

Ранее сообщалось, что Зернобанк за неделю до лишения лицензии продал Сибсоцбанку офис на центральной площади Барнаула за 139 млн рублей. Покупатель получил в свое распоряжение 37/52 долей в праве общей долевой собственности на здание, а также весь земельный участок. При этом от второго совладельца офиса - физлица, которое обладает оставшимися 15/52 долей, - был получен отказ от преимущественного права выкупа строения.

Общая площадь трехэтажного (один этаж подземный) офиса составляет 1,68 тыс. кв. метров, площадь земельного участка - 1,66 тыс. кв. метров. Стоимость имущества была определена на основании проведенной оценки.

24 сентября 2015 года ЦБ РФ отозвал лицензию у Зернобанка. 1 декабря Арбитражный суд Алтайского края по требованию Центробанка признал банк банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство. Конкурсным управляющим банка назначена госкорпорация "Агентство по страхованию вкладов".

В ходе конкурсного производства звучали заявления о том, что объем обнаруженных у банка активов оказался значительно меньше заявленных. А местные СМИ сообщали о том, что также было возбуждено 36 уголовных дел по различным эпзодам, преимущественно связанным с хищением активов банка и поптыками неправомерно получить "застрявшие" в нем средства.

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