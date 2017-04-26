Суд поставил точку в попытке команды алтайского губернатора отстоять неправомерно повышенные в интересах олигархов тарифы.

26.04.2017

О выигрыше во второй судебной инстанции процесса против властей Алтайского края, отстаивавших повышенные ими в интересах столичных олигархов тарифы на тепло, сообщает 24 апреля ФАС. Скандальное противостояние ФАС с командой губернатора Алтайского края началось в 2016 году, после того, как антимонопольное ведомство провело в регионах мониторинг установленных тарифов на т.н. "комбинированную выработку" (выработку электрической и тепловой энергии на коллекторах источника тепловой энергии) . В итоге ФАС выявила превышение уровней тарифов на тепловую энергию, допущенную решениями Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов (ведомство курируется первым вице-губернатором Сергеем Локтевым). По мнению ФАС губернаторские чиновники незаконно повысили тарифы трем крупным производителям энергии – ОАО Алтай-Кокс, АО Барнаульская ТЭЦ-3, АО Бийскэнерго. Любопытно, что в качестве финальных бенефициаров всех этих структур называются столичные олигархи – Владимир Лисин, Андрей Мельниченко, а также федеральный министр Михаил Абызов.

ФАС своим приказом1 предписала отменить принятые решения на 2 полугодие 2016 года и утвердить новые, пониженные тарифы для этих станций, работающих в режиме комбинированной выработки в рамках предельных уровней, которые были установлены антимонопольным ведомством.

Однако, губернаторская команда в ответ решила начать в судах дорогостоящий процесс оспаривания ущемляющего интересы олигархов решения. Сначала управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов оспорило приказ ФАС в Арбитражном суде Москвы. Однако, проиграло этот процесс - суд указал на законность нормативного правового акта антимонопольной службы. Губернаторские чиновники не унимались, перенеся дело в апелляционную судебную инстанцию. В итоге 19 апреля суд второй инстанции также подтвердил позицию ФАС.

В ФАС восприняли это с удовлетворением. "Есть несколько примеров, когда отмена таких решений приводило к тому, что для потребителей были снижены тарифы. Кроме того, наличие положительной судебной практики станет еще одной составляющей, которая позволит прийти к единообразию правоприменения", - заявил замглавы ФАС Виталий Королев. В правительстве Алтайского края пока никак не комментируют проигранный ими процесс, проводимый на счет средств бюджета региона. Ранее краевой тарифный регулятор по этому поводу заявлял следующее: "Стоит отметить, что в данной ситуации указанные тарифы не влияют на конечный тариф на тепловую энергию для населения. В случае, если бы данное судебное разбирательство каким-то образом могло повлиять на тариф для населения, потребители были бы обязательно проинформированы".

1 Приказ ФАС России от 29.06.2016 № 863/16 «Об отмене решений Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 24.03.2016 № 33 «О внесении изменений в решение Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 26.11.2015 № 558», от 24.11.2015 № 508 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на коллекторах источника тепловой энергии акционерного общества «Бийскэнерго», на 2016-2018 годы», от 24.11.2015 № 476 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на коллекторах источника тепловой энергии открытого акционерного общества «Алтай-Кокс», на 2016-2018 годы», от 26.11.2015 № 556 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на коллекторах источника тепловой энергии акционерного общества «Барнаульская ТЭЦ-3», на 2016-2018 годы».



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