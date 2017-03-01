Суд над обвиняемым в коррупции вице-губернатором в Алтайском крае теперь закрыт от прессы.

01.03.2017

Проходящий в Барнауле судебный процесс над бывшим вице-губернатором Алтайского края Юрием Денисовым, обвиняемым в создании многолетней системы поборов с подведомственных учреждений образования и назначениях за деньги, теперь будет закрытым для прессы. Такое решение по ходатайству от имени Денисова и его супруги приняла 1 марта ведущая процесс судья Железнодорожного районного суда Надежда Первухина, запретившая присутствие на суде СМИ. Несколькими днями ранее судья (также по ходатайству от имени обвиняемых) приняла решение запретить на процессе фото и видеосъемку.

Впрочем, даже после последнего решения судьи формально судебный процесс продолжает оставаться открытым – например, на нем пока не запрещено присутствие представителей общественности.

Обвиняемый во взяточничестве экс-вице-губернатор и помогавшая ему в этом супруга в ходе всего процесс педалировали тему удаления с него прессы. "На одном из заседаний Татьяна Денисова заявила, что из-за публикаций в СМИ ей стало плохо. Женщина заплакала и сказала, что ей неприятно читать то, что пишут об их деле", - отмечала освещавшая процесс корреспондент ИД Алтапресс.

"Суд по делу экс-замгубернатора Денисова. На прошлой неделе адвокаты просили запретить присутствовать на заседаниях СМИ. Судья согласилась, но частично: присутствовать можно, но без фото, видео и аудиозаписи. А вот сегодня адвокат Денисова попросил вообще проводить заседание без прессы и общественности. Мол, "из-за публикаций в СМИ информации о показаниях". Судья согласилась, и всех вывели. В общем, перевели в закрытый режим суд над Денисовым, получается. Мда. Вот вам", - так прокомментировал в своем аккаунте в Фейсбуке вызвавшее волну негативных комментариев в соцсетях решение суда редактор новостей телекомпании Наши Новости Василий Морозов.

На региональных форумах решение суда некоторые комментаторы связывают с тем, что сейчас на процессе стали выступать основные свидетели, и ходе их показаний могут быть оглашены подробности, ведущие к подозрениям в коррупции в адрес других высших руководителей администрации Алтайского края. "Просто дело дошло до главных свидетелей. А они, очевидно, ой как много интересного могут рассказать! И при широкой огласке отмазать фигуранта будет сложно!", - пишет в этой связи один из читателей Алтапресса. Некоторые авторы комментариев высказывают подозрения в том, что решение об удалении прессы могло быть принято с учетом интересов команды местного губернатора. "Дядя Карлин заступается за своего подельника", - так оценил происшедшее в суде еще один местный житель.

Нет комментариев