Субботник в Изумрудном будет проходить под флагами власти и Единой России.

11.04.2019

Запланированное на 20 апреля мероприятие по уборке в парке Изумрудный в Барнауле будет проводиться под эгидой властей, Единой России и иных провластных структур. Это стало ясно по итогам проведенного 11 апреля в администрации Барнаула совещания, названного "оргкомитетом субботника". Помимо чиновников и полицейских, к участию в нем были привлечены представители партии Единая Россия и ОНФ. Также в состав "оргкомитета" были введены два человека из т.н. "инициативной группы" (этой чести удостоились руководитель проектов по работе с клиентами компании «Леруа Мерлен» Елизавета Прохорова и известный в прошлом как один из черных пиарщиков экс-губернатора Карлина, сотрудник "губернаторского" телеканала Катунь-24 Артем "Напильник" Кудинов).

Представленная ими группа была создана в феврале несколькими преимущественно связанными с бюджетным финансированием медийщиками. Уже тогда ее деятельность, проводимая в режиме "за закрытыми дверями", вызывала много вопросов – в том числе заявлениями типа "мы готовы принять любую позицию властей по отношению к парку".

Что получилось в итоге этого – замечательно продемонстрировал созданный в финале этого процесса "оргкомитет".

Фото пресс-центра администрации Барнаула с заседания Оргкомитета. Экс-пропагандист Карлина Напильник, уличенный в коррупции экс-генерал МВД Вячеслав Новиков, предисполкома барнаульской Единой России Константин Малышев дружно готовятся извлечь что-то полезное из руин парка Изумрудный.

Участники "комитета" наперебой спешили публично засвидетельствовать свое участие в резонансном проекте, перемежая речи похвалами местным властям. Пресс-центр горадминистрации публикует в этой связи серию выдержанных в этом стиле высказываний представителей ЕР, ОНФ и других.

Всего для участи в мероприятии 20 апреля властями планируется привлечь тысячу человек. Эта цифра прозвучала в выступлении первого заместителя главы администрации города, руководителя аппарата Вячеслава Франка. Ранее сообщалось о том, что большая часть этих людей будет мобилизована по линии городских властей. Теперь, видимо, к ним прибавятся мобвозможности провластных политических структур. Так, предисполкома краевого отделения ОНФ Сергей Войтюк уточнил, что фронтовики предоставят для участия в субботнике 100 человек.

Ранее уже прозвучала информация о том, что резонансную тему, видимо, намерен использовать для своего пиар-позиционирования и губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Несколько дней назад местные СМИ цитировали высказывание г-на Кудинова о том, что глава региона якобы намерен явиться 20 апреля в Изумрудный и в ходе уборки парка сделать там некое значимое заявление (видимо, на тему планов властей по этому проекту).

На сей раз в кулуарах горадминистрации заявлений на эту тему не прозвучало, однако официальная публикация все же завершается новым высказыванием одиозного пиарщика. «Мы хотим, чтобы этот субботник в парке «Изумрудный» дал стимул к дальнейшей совместной работе по его восстановлению, показал, что можно сотрудничать власти, обществу, политическим партиям и бизнесу», - пафосно подвел итоги деятельности "общественников" г-н Кудинов.

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