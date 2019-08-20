Структура бывшего руководителя Сахалина забрала в аренду теплицы Индустриального.

20.08.2019

Одна из структур бизнес-группы бывшего (а отчасти – и нынешнего) сахалинского рыбного и икорного "короля" Бориса Горкунова с месячным опозданием все-таки оформила аренду над активами крупнейшего на Алтае тепличного комплекса Индустриальный в Барнауле. Об этом сообщила вечером 19 августа пресс-служба правительства Алтайского края.

Ранее в качестве даты начала действия этого договора называлась середина июля, с чем связана месячная причина задержки – неизвестно. Структура переданных в аренду активов тепличному комбинату «Толмачевский», продолжительность и условия арендных отношений не оглашаются.

Единственное, что наверняка известно из заявления Минсельхоза Алтайского края, это лишь дата начала договора – 14 августа.

Краевое правительство в своем заявлении пытается создать впечатление о том, что производственная деятельность в комплексе Индустриального арендатором будет продолжена. Однако, оно избегает при этом приводить какие-либо подтверждающие такую уверенность цифры и факты. А предельно закрытый характер переговорного процесса не позволяет привести по этому поводу мнения независимых специалистов.

Совещание 19 августа по передаче Индустриального Горкунову ожидаемо проводил лично губернатор Виктор Томенко, не выпускающий из своих рук все "вкусные" переговоры с российскими олигархами. Фото - пресс-служба правительства Алткрая.

В этой связи губернаторская пресс-служба цитирует прозвучавшее на закрытом совещании в крайправительстве по этому вопросу заявление заместителя министра сельского хозяйства края Сергея Межина. Он утверждал, что уже "на текущей неделе «Толмачевский» приступает к работам, начинается подготовка теплиц к культурообороту".

Каких-либо цифр, описывающих планы арендатора на использование активов Индустриального, однако, при этом не приводится. А прорывающаяся в соцсетях от представителей коллектива фоновая информация о грядущих там массовых сокращениях вызывает обоснованные сомнения в том, что бывший (фактически руководивший этим регионом) первый вице-губернатор Сахалина, покинувший госслужбу в ходе массового криминального скандала в управлявшем островом губернаторском кабинете, реально готов развивать в Барнауле бизнес-проект, конкурирующий с его уже развернутыми в последние годы масштабными аналогичными активами в пригороде Новосибирска.

В крайправительстве сообщают о том, что схема аренды имущества Индустриального будет носить временный характер (не уточняя, впрочем, продолжительности этого периода).

"Имущественный комплекс тепличного комбината «Индустриальный» будет находиться в аренде до проведения торгов с целью передачи имущества новому собственнику", - говорится в официальном сообщении.

В этой связи приводятся единственные цифры, описывающие планы бизнеса г-на Горкунова в отношении барнаульского актива. Губеранторская пресс-служба цитирует прозвучавшее около 2 месяцев назад заявление гендиректора тепличного комбината «Толмачевский» Андрея Седунова о том, что руководство группы компаний «Горкунов» планировало в 2019 г. вложить 233 млн рублей в модернизацию производства на комбинате «Индустриальный»: в модернизацию системы отопления, установки светотехники на 2 га теплиц, а также обновление ряда хозяйственно-бытовых помещений. При этом не уточняется, будет ли эта программа осуществлена в период аренды – либо эти планы будут отложены до приобретения полного контроля над предприятием (говорится лишь о том, что они будут вестись "по графику").

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