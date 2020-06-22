Старые песни: в Алтайском крае власти начали массово распространять агитматериалы за вечное пребывание Путина у власти.

22.06.2020

21 июня на улицах Барнаула были неоднократно замечены агитаторы (молодые люди в форменных белых футболках), раздававшие прохожим пакеты агитматериалов, призывавшие поддержать "путинский" вариант Конституции РФ (голосование за определяющие его поправки пройдет 25 июня – 1 июля). По сообщениям жителей Барнаула в стандартный пакет для раздачи на улицах входил выпущенный тиражом 150 тысяч экземпляров специальный агитвыпуск газеты городских властей Вечерний Барнаул, а также две побуждающие к участию в голосоании выполненных на полноцветном глянце листовки (без указания тиража, типографии и заказчика).

Основная из анонимных листовок обращается не только к жителям краевого центра, но всего Алтайского края. В этой связи есть основания предположить, что в ближайшие дня такие агитматериалы также начнут распространяться и в других городах региона.

Практика выпуска за счет средств бюджета огромными тиражами специальных "предвыборных" номеров Вечернего Барнаула существовала и ранее. Управлявшие краевым центром и регулярно менявшиеся последние годы на фоне коррупционных и иных скандалов команды чиновников активно использовали этот ресурс как для продления своих полномочий, так и в электоральных интересах путинской "вертикали власти".

Датированный 20 июня 8-полосный номер Вечернего Барнаула N 87(5175) традиционно подписан его главредом Михаилом Губиным. Номер открывается обращением сити-менеджера Вячеслава Франка с призывом принять участие в голосовании поддержать новую "путинскую" конституцию. Ему вторят депутат Госдумы РФ от Единой России Даннил Бессарабов, бывший первый замглавы горадминистрации Петр Фризен и ряд бюджетников и близких к власти общественников.

Содержание самих "поправок" в этих выступлениях в издании, впрочем, толкуется крайне расплывчато, а основная из них – о фактически пожизненном продлении полномочий Путина - вообще не упоминается там ни разу.

Завершается номер большим материалом, где жителей Барнаула уверяют в том, что несмотря на тревожную текущую эпидемическую статистику по короновирусу, участие в голосовании якобы будет безопасно для граждан.

Примечательно, что команда губернатора Алтайского края в нынешней неоднозначной обстановке решила не оставлять каких-либо формальных следов своего участия в кампании поддержки кремлевских инициатив, воспринимаемых значительной частью общества и элит как неприемлемые. Однако, ряд косвенных данных свидетельствуют о том, что массовый выпуск пропутинской агитации в Алтайском крае координируется именно в ведомстве "внутренней политики" краевого правительства. Есть основания полагать, что именно там были подготовлены входящие в агитпакет анонимные глянцевые листовки, рассчитанные на всю территорию края.

Так, основная из них, предлагает гражданам заполнить анкету с установочными персональными данными и обещает некие материальные "призы" принесшим ее на голосование. При этом в качестве источника этой инициативы анонимная листовка ссылается на сайт доблестьалтая.рф. Зарегистрированный 17 апреля этого года являющимся его владельцем неким неизвестным частным лицом этот сайт имеет лишь одну форму обратной связи – адрес электронной почты на сервисе Gmail, поддерживаемом в США компанией Google. Фактически также анонимный сайт, однако, содержит указание на то, что он создан по заказу действующего в Алтайском крае отделения партии Единая Россия.

Однако, на специальном разделе сайта также указан некий его "оргкомитет" в составе двух человек – это губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель краевого Заксобрания, глава местных единороссов Александр Романенко. Этот сбой, возможно, возникший из-за слабого согласования работы разных подразделений внутри ведомства "внутренней политики" крайправительства, вполне ясно показывает - кто реально стоит на Алтае за кампанией пропутинской агитации.

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