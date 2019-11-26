Старые песни: главу Республики Алтай упрекают в стремлении сохранить команду Бердникова.

26.11.2019

О том, что недавно ставший главой Республики Алтай Олег Хорохордин взял курс на сохранение у руля региона "старой" команды заявил активно работавшая последнее время в РА группа политтехнологов из Барнаула. группирующаяся вокруг Константина Лукина.

Эту ситуацию в РА политтехнологи из Барнаула характеризуют как "продолжение политического кризиса".

“После того, как на прошлой сессии Госсобрания-Эл Курултай Олег Хорохордин заявил, что не видит смысла менять ни структуру, ни команду, изменения будут носить «косметический» характер. Губернатор внес на утверждение кандидатуры из старого правительства Бердникова. Депутаты Госсобрания не утвердили вице- губернатора, который должен был отвечать за работу аппарата правительства РА и внутреннюю политику Республики Алтай” – такое заявление занимающей должность менеджера Алтайского центра политического консалтинга Катерины Сергеевой активно распространяет в соцсетях 25-26 ноября группа Лукина.

Фактическое подтверждение таких категоричных оценок в публикациях известной на Алтае группы политтехнологов, однако, выглядит достаточно слабо. Фактически конкретные претензии в них содержатся лишь в адрес претендента на пост одного из заместителей Хорохордина (курирующего аппарат и внутреннюю политику) – Анатолия Донского.

В заявлении также содержится своего рода "призыв к городовому" - активно мониторящих дискуссии в соцсетях представителей Кремля запугивают при этом дальнейшим падением рейтинга Путина в РА.

“Потенциально решение Хорохордина не менять структуру и кадры правительства РА только усугубит политический кризис в регионе и в дальнейшем приведёт к росту протестных настроений. Это уже зафиксировано социологами, которые отметили, что в Республике Алтай снизилась поддержка Президента Владимира Путина, отчасти связанная с прежней деятельностью экс-губернатора Александра Бердникова и с последними решениями Олега Хорохордина”– заявила в этой связи Сергеева.

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