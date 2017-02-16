Средняя зарплата в Алтайском крае в 2016 года составила 21.185 рублей.

16.02.2017

Средняя зарплата в Алтайском каре в 2016 году составила 21.185 рублей и увеличилась (в номинальном исчислении) по сравнению с предыдущим годом до 105,5%. Об этом сообщает территориальный орган Росстата. Данные по зарплате были обобщены по 618.112 рабочим местам.

Данные о размере реальной зарплаты за год Росстатом пока не опубликованы. Последние опубликованные данные (за 10 месяцев 2016 года) определили ее размер в 97,9% от прошлогодних показателей.

Рост выше, чем средняя зарплата по краю показали следующие отрасли: сельское хозяйство (106,3%), промышленность (108,7%), строительство (109,8%). А вот показатели в бюджетной сфере были скромнее: у чиновников зарплата выросла до 105% к прошлогодней, в образовании – до 103,1%, в здравоохранении – до 106,5%.

Данные о том, какое место среди 85-ти регионов России по размеру зарплаты занял Алтайский край по итогам 2016 года также пока не сведены. В последние 10 лет край в этом соревновании стабильно терял позиции по размеру средней зарплаты, а в прошлом году впервые в своей истории опустился на предпоследнее 84-ое место, опередив по размеру зарплаты лишь Дагестан.

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