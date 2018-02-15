СР в Алтайском крае исключила еще одного руководителя районной организации за отказ поддержать Путина.

15.02.2018

14 февраля действующая в Алтайском крае организация партии Справедливая Россия исключила еще одного руководителя своей районной организации, публично заявившего об отказе присоединиться к решению этой партии о поддержке продления полномочий Путина на мартовских выборах.

Это решение в отношении возглавлявшего организацию СР в Павловском районе ветврача Александра Басалаева было принято Бюро Совета краевой парторганизации. 12 февраля Басалаев выступил с заявлением об отказе поддержать курс своей партии на продление полномочий Путина, сделав его ходе встречи с журналистами в Барнауле претендующего на президентский пост кандидата от КПРФ Павла Грудинина.

Руководство алтайских эсеров посчитало, что тем самым Басалаев "нанес вред политическим интересам партии".

Несколькими днями ранее такое же решение было принято в отношении возглавлявшего Новичихинскую районную организацию СР Ивана Новикова.

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