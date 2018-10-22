СР неожиданно сменила в Алтайском крае многолетнего руководителя аппарата.

22.10.2018

Руководство партии Справедливая Россия сменила руководителя аппарата в действующей в Алтайском крае своей организации. Известного в Алтайском каре политика, депутата Заксобрания региона Владислава Вакаева на этом посту должна сменить юрист местного партаппарата СР Анна Коваленко. Именно эту малоизвестную публично (несмотря на почти десятилетие работы в аппарате СР) женщину рекомендовал в качестве замены Вакаеву президиум Центрального совета СР.

Смена руководителя аппарата прошла во время отпуска политика. Вакаев, однако, в распространенном 22 октября в Фейсбуке комментарии категорично утверждает, что "это был не «минипереворот за спиной», как написали некоторые телеграмм-каналы, а плановая, хоть и несколько запоздалая ротация кадров".

Действительно, такое сообщение о "миниперевороте" появилось 20 октября. Его публикатором стал имеющий репутацию близкого к губернаторской команде и Единой России Телеграм-канал ПолитАлтай, регулярно выпускающий инсайды от кураторов краевой "внутренней политики", сформированной в губернаторском кабинете преимущественно на основе выходцев из спецслужб.

Последней имевшей значительный общественный резонанс публичной акцией на своем посту для Вакаева стал публично предложенный им новому губернатору Алтайского края Виктору Томенко детализированный план комплексных реформ, охарактеризованный политиком как "политическая оттепель" в отдельно взятом максимально проблемном регионе. Депутат связывал шанс таких радикальных реформ на успех с предельно низким уровнем жизни в Алтайском крае (последнее место в РФ по средней зарплате по итогам первого полугодия 2018 г.), уже вызвавшем здесь устойчивый феномен максимально низкой лояльности населения кремлевскому режиму. Активно освещавшаяся алтайскими СМИ инициатива, поддержанная и другими депутатами СР в Заксобрании края, сопровождалась публичным предложением главе региону сформировать свой кабинет как коалиционную команду на основе авторитетных на Алтае лидеров общественного мнения.

Однако, оно было проигнорировано (если не считать ответом на него серию наполненных нападками и проклятьями публикаций на имеющих репутацию близких к блоку "внутренней политики" сайтах местных проправительственных экстремистов). А спустя считанные недели после этого Владислав Вакаев лишился и своего поста в СР.

"Я чувствовал, что засиделся. Кстати, поэтому ставил вопрос о своей замене еще в конце 2016 года – сразу после выборов… В начале октября 2018 года у нас прошла очередная конференция, которая избрала руководящие органы регионального отделения на двухлетний срок. Это будет период относительного политического затишья в крае. И это лучшее время для назначения нового Секретаря Бюро, у которого будет возможность плавно войти в должность. В общем, решение о ротации было обоюдным. Региональному отделению нужны новые идеи и подходы, а мне – новые проекты", - поясняет происшедшее отставник.

Говоря о своей будущей преемнице, он подчеркивает наличие у г-жи Коваленко большого опыта аппаратной работы. "Она с первого дня в партии, отлично разбирается в вопросах оргпартстроительства, грамотный юрист с большим опытом участия в выборных кампаний. В общем, аппарат реготделения будет в надежных руках", - несколько двусмысленно, впрочем, характеризует Вакаев достоинства нового руководителя аппарата алтайских эсеров.

"Теперь о том, что дальше. Разумеется, я остаюсь с партией. Теперь будет возможность сконцентрироваться на депутатской работе. У меня всегда было ощущение, что я недорабатываю на этом поприще из-за аппаратной работы. Постараюсь исправиться. Говоря армейским языком, у меня появилась небольшая «оперативная пауза», которую нужно использовать с пользой. Тем более, что дел накопилось очень много. Лежит неописанная докторская диссертация, есть неплохие наработки по книге, посвященной прошлому и будущему Алтая. Хочу заняться исследованием и теоретических аспектов социал-демократии в современном мире. Да и семье нужно больше внимания уделить – к сожалению, из-за непрерывных политических баталий это не всегда удавалось," – резюмировал отставник.

На фото: у уроженца алтайской глубинки философа Владислава Вакаева, видимо, теперь будет много времени для тех занятий, на которые его раньше не хватало.

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