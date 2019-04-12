В Барнауле хотят устроить сквот в старом особняке, на месте которого прокуратура хочет построить свой офис.

12.04.2019

Общественники в Барнауле обсуждают идею устройства сквота в пустующем купеческом особняке, которому угрожает снос – на его месте намерена построить свой офис прокуратура Алтайского края. О таких планах, обсуждаемых гражданскими активистами, сообщил в соцсетях 11 апреля сотрудник "губернаторского" телеканала Катунь-24 Владимир Токмаков.

"Добротный каменный особняк, которому больше ста лет, в ближайшее время видимо снесут. Причина - закравшаяся досадная ошибка в документы, из-за которой дом был исключён из реестра исторических памятников. Можно ли исправить эту нелепую, дикую ошибку? Конечно можно! И не такие исправляли, была бы на то высшая воля. Но мы как будто живём внутри произведений Франца Кафки или попали в фильм Терри Гиллиама "Бразилия". Ведомство, Алтайохранкультура, которое должно было (ПО ДОЛГУ СЛУЖБЫ, ТО ЕСТЬ ЗА ЧТО ИМ И ПЛАТЯТ ЗАРПЛАТУ) костьми лечь, но исправить данное досадное недоразумение - отписалось, и развело руками: нет, мол, ничего не можем поделать. Это как?! Можно конечно предположить, что связано это с тем, что участок был отдан под строительство нового офиса для прокуратуры (как будто под застройку нет других мест в Барнауле, без исторических памятников)", - пишет Токмаков, обращаясь с группе известных в Барнауле представителей общественности..

Автор полагает, что позиция ответственного за охрану памятников ведомства краевого правительства может теперь быть скорректирована лишь с помощью главы региона. В этой связи он напоминает, что учитывать недовольство общественности по таким вопросам не чурался даже экс-губернатор Алтайского края Александр Карлин (хотя отставник и имел здесь репутацию почти перманентно находящегося в конфликте с обществом жесткого автократа).

"По моему мнению, теперь без вмешательства губернатора края, спасти ситуацию не сможет никто. Для самого губернатора это был бы очень внушительный пиар-ход. Помните, как поднялись рейтинги и "народная любовь" у А. Б. Карлина, когда он в похожей ситуации запретил сносить здание Речного вокзала и остановил чуть было не начавшееся там строительство многоэтажек (и я представляю, какой бы разнос устроил А. Б. Карлин этой самой Алтайохранкультуре, за такой вот негативный фон для всего края и краевой власти). Я здесь даже не говорю о каких-то чисто человеческих, гражданственных, патриотических моментах (всё-таки для большинства чиновников, сидящих в "голубом доме", Барнаул это родной город). Я здесь говорю о том, как работает пиар-служба нового губернатора. Я не знаю, было ли официальное обращение общественности к губернатору края по этому вопросу, если нет - можно конечно организовать такое письмо. Я думаю, под ним подписались бы все известные в регионе люди", - пишет Токмаков.

Известный в Барнауле литератор, однако, выражает сомнения в реальности того, что новый руководитель региона будет готов оперативно отреагировать на болезненный конфликт общества с влиятельной силовой структурой. В этой связи Токмаков вспоминает обсуждаемые в Барнауле активистами планы организовать в подготовливаемом к сносу здании сквот, и привлечь к освещению этого федеральную прессу.

"Боюсь, что уже поздно. Остаётся перейти к более радикальным действиям, о чём здесь писал Слава Кобзарь (Slava Kobzar) Действительно, если внутри дома поселятся на пару недель несколько общественников-активистов, художников, музыкантов, общероссийский резонанс наверняка будет. Думаю, краевые СМИ нас тоже поддержат. Дежурить там придётся и ночью, потому что по моим предчувствиям, здание начнут разбирать со дня на день, и скорее всего под покровом темноты (ну, как у них это принято)) Но должна же общественность как-то противостоять той дикости, которую мы наблюдаем в Барнауле в отношении нашей истории, истории нашего родного города?", - завершает он свое обращение.

По оценке независимых экспертов, по уровню конфликтов, сопровождаемых публичными протестами, Алтайский край находится в числе лидеров среди российских регионов. Так, согласно опубликованному в день обращения г-на Токмакова рейтингу АНО «Институт региональной экспертизы», по уровню протестов в марте край занял 6 место среди 85 российских регионов. За последний месяц проблемный сибирский регион поднялся в этот рейтинге на 6 позиций.

Фото Владимира Токмакова.

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