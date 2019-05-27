Совет по правам человека при Путине будет вести прием граждан на Алтае.

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Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ сообщает о том, что 2-7 июня проведет выездное заседание в Алтайском край и Республике Алтай.
В ходе выездного заседания правозащитники планируют посетить детские, социальные и медицинские и образовательные организации, места принудительного содержания граждан в Барнауле и Горно-Алтайске, осмотреть объекты ветхого и аварийного жилья и места возможных экологических нарушений, встретиться с гражданскими активистами и представителями органов власти этих двух регионов.
3 июня в 18:00 предполагается проведение членами СПЧ приема граждан в Барнауле. 5 июня в 19:00 предполагается проведение членами СПЧ приема граждан в Горно-Алтайске. Однако, данных о том, где будет проводиться прием пока нет – совет лишь обещает, что конкретная информация о работе "мобильной приемной" Совета будет вскоре обнародована.
Выявленные проблемы и предложения по их разрешению будут изложены в Рекомендациях Совета по итогам выездного заседания.← Назад
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