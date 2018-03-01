Сотрудники алтайских СМИ выстроились в очередь за получением кремлевских плюшек за заманивание людей на выборы 18 марта.

01.03.2018

Действующее в Алтайском крае отделение пропутинского ОНФ 1 марта сообщает о раздаче наград сотрудникам ряда СМИ этого региона, решившихся публично агитировать его жителей за явку на выборы 18 марта. Раздача наград прошла в ходе профинансированной ОНФ для лояльных власти медийщиков развлекательной поездки в Калининграде (а наиболее доверенным партнерам среди сотрудников СМИ пропутинская структура даже оплачивала стажировски в столичных медиа). Формальным поводом поездки в Калининград стал организованный там ОНФ фестиваль для прокремлевских "журналистов".

"Дипломы" за пропаганду явки на выборы были вручены шести сотрудникам алтайскийх медиа новым председателем т.н. "Союза журналистов России" Владимиром Соловьёвым. Список решившихся получить сомнительный диплом медийщиков сообщает в своем аккаунте в Фейсбуке один из них – корреспондент ГТРК Алтай Михаил Беднаржевский.

Любопытно, что помимо сотрудников федеральных и прогубернаторских медиа в список алтайских "лауреатов" конкурсов ОНФ «Правда и справедливость» и «Почему я иду на выборы» решено было включить и работников эваларовских СМИ, и медиа, в прошлом позиционировавших себя как независимые.

На публикуемой фотографии позируют шесть человек. Это Иван Кузьмин из включившегося в кампанию по продлению полномочий Путина ИД Алтапресс, Алексей Янкин с эваларовского телеканала Город, Михаил Беднаржевский и Татьяна Долгова из ГТРК Алтай, Ирина Шильреф из близкого к алтайскому губернатору издания Природа Алтая, а также некто Сергей Кейбол. Этот мужчина числится заместителем редактора в также близкой к властям края газете Змеиногорский вестник, однако он не удостоился награды за призывы на выборы. Его появление в кадре, видимо, должно было заменить отсутствующую на снимке "лауреатку" и его руководительницу Людмилу Кейбол.

Награждение за понуждение к участию в выборах вызвало неоднозначную реакцию в соцсетях. Ряд комментаторов (преимущественно из числа сотрудников прогосударственнвенных СМИ) выражают восхищение ловкостью сумевших получить многочисленные кремлевские "плюшки" коллег, однако не связанные с подпиткой из бюджета местные жители более склонны осуждать сомнительных "лауреатов" за нарушении основных принципов этики журнализма.

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