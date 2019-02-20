Соглашение Алткрая с МРСК Сибири может содержать сокрытое обязательство существенного роста энерготарифов.

20.02.2019

Подписанное на днях на инвестфоруме в Сочи губернатором Алтайского края Виктором Томенко соглашение с ПАО МРСК Сибири может содержать неоглашенное публично обязательство властей края по повышению здесь энерготарифов (на переток электроэнергии в регион по сетям МРСК). Такой вывод можно сделать из распрсотраненного 20 февраля заявления и.о. министра энергетики республики Хакасия Николая Евдокимова.

Хакасский министр заявил, что правительству этого сибирского региона на форуме в Сочи также было предложено подписать соглашение с сибирской сетевой энергокомпанией (рассчитанное на такой же 10-летний срок, как и Алтайскому краю).

Однако, на это последовал отказ. Республиканское правительство заявило, что от МРСК последовало неприемлемое требование роста тарифов на свои услуги на 20%."Мы категорически были не согласны с этим требованием. Максимум, что мы допускали - рост в пределах инфляции. Но руководство "МРСК Сибири" это не устроило", - цитирует заявление Евдокимова Интерфакс.

Новое правительство Хакасии (на губернаторских выборах здесь несколько месяцев назад в борьбе с эмиссаром Кремля победил представитель КПРФ Валентин Коновалов) считает резкий рост этого энерготарифа неприемлемым, поскольку он отразится на жителях и экономике Хакасии.

"Это наша принципиальная позиция - не допустить резкого повышения цен на электроэнергию. Ведь иначе всем жителям Хакасии придется больше платить не только за свет. Электроэнергия подорожает и для предпринимателей, а значит, неизбежен рост цен на все", - заявил министр Евдокимов.

В МРСК Сибири попытались опровергнуть заявление властей республики, сообщив Интерфаксу иные, меньшие цифры затребованного роста тарифов. В проекте соглашения Хакасии была предложена индексация тарифов на передачу электроэнергии в 8% на 2020 год и 7% на 2021 год, после рост тарифа заложен в пределах инфляционного уровня в 4,2%, сообщила пресс-служба компании.

"Размер сетевой составляющей в тарифе менее одной трети и не оказывает значительного влияния на ценообразование для конечного потребителя", - резюмировали в региональном филиале компании - "Хакасэнерго".

Хотя правительство Алтайского края публиковало многочисленные объемные сообщения о подписании аналогичного по формату соглашения с МРСК, в них обращало на себя внимание отсутствие какой-либо конкретной информации о содержании подписанного, но не опубликованного документа. При этом в ходе взятого на полях сочинского форума комментария у губернатора Томенко, Интерфаксу удалось получить от него ряд заявлений о неизбежности скорого и значительного роста в Алтайском крае тарифов на тепло и электроэнергию.

Планы крайправительства по росту теплотарифа, по-видимому, вскоре раскрыл замглавы администрации Барнаула Александр Алекссенко. В ходе телемоста чиновник поделился подробностями того, каким образом команда губернатора и сити-менеджера Барнаула готовят в краевом центре существенное повышение теплотарифа в интересах Сибирской генерирующей компании.

А вот с заявлениями Томенко о грядущем росте цен на Алтае на электричество ситуация продолжала оставаться неясной.

Заявление властей соседней Хакасии, однако, рождает обоснованные подозрения в том, что алтайский губернатор в подписанном соглашении с МРСК Сибири, мог непублично взять от имени подмандатного региона обязательства по существенному росту стоимости услуг сетевой энергокомпании.

Публикуемый Интерфаксом комментарий Томенко о содержании соглашения был крайне расплывчат и туманен.

"Во многом от энергетики, от сетевых компаний, от готовности вести согласованную политику зависит дальнейшее развитие социально-экономического развития любого региона. В частности, от них зависит присоединение новых потребителей, развитие сетей. Мы об этом договорились с "МРСК Сибири". Компания должна продолжать свою производственную деятельность, в том числе решать целый ряд социальных вопросов, например, подхватывать бесхозяйные сети, которые на территории края еще есть, реализовывать свою экологическую программу. Для этого нужно, чтобы государство принимало правильные и, желательно, прогнозируемые, долгосрочные и гарантируемые решения. В первую очередь, речь идет о тарифообразовании, о нормировании", - заявил он по итогам подписания документа.

После этого, однако, глава края сделал ряд заявлений общего характера, фактически признав в них то, что он санкционировал скорый существенный рост в крае основных энерготарифов.

"Раньше у нас было "силовое давление" регулятора по установлению тарифов и в энергетике, и в тепле, и во всех коммунальных вопросах. Сверху жестко задавали тариф, а участники рынка как хотите, так крутитесь. К чему это приводило: до трети наших предприятий банкротились, раз в три года каждая организация в коммунальном секторе проходила через банкротство", - заявил губернатор.

"Я сейчас выступаю за то, чтобы тарифы, прежде всего для системообразующих компаний, были экономически обоснованными. Если эти тарифы будут повыше текущего уровня, а мы видим, что какая-то часть наших потребителей, которых мы можем отнести к социально незащищенным категориям граждан, не может справиться с этим уровнем тарифов, то здесь государство должно прийти к ним на помощь: либо их поддержать, либо за них профинансировать часть расходов. Лучше их самих просубсидировать, чтобы они понимали и меры поддержки государства, и целенаправленно деньги доводили до тех предприятий, у кого они эти услуги покупают", - резюмировал Томенко.

На фото пресс-службы правительства Алткрая: губернатор Томенко и гендиректор компании «МРСК Сибири» Виталий Иванов подписывают таинственное соглашение.





Нет комментариев