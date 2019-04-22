Соцопрос в Республике Алтай: эмиссар Кремля – лишь на втором месте, кандидаты Единой России лидируют лишь в трети округов.

22.04.2019

"Республику Алтай ожидают конкурентные выборы", - завила про итогам проведенного в этом регионе соцопроса директор Алтайского центра политконсалтинга Екатерина Сергеева. Организовавшая опрос (о его заказчиках не сообщается) группа политтехнологов из Барнаула заявила о том, что по его результатам направленный в РА в качестве претендента на губернатора эмиссар Кремля Олег Хорохордин имеет не сегодня более низкий рейтинг, чем даже также заявляющий о намерении участвовать в выборах лидер местной КПРФ возрастной и нехаризматичный Виктор Ромашкин.

А вероятные кандидаты от Единой России на также назначенных на сентябрь выборах в Госсобрание РА лидируют сегодня лишь в трети одномандатных округов.

В результате поквартирного обхода организаторами опроса было собрано 1488 анкет. География опроса не уточняется.

По результатам опроса о намерении точно пойти на выборы в сентябре

заявили 62% респондентов, точно не пойдут на выборы -13% .

Авторы опроса сообщают, что текущий рейтинг кандидатов на пост главы Республики Алтай на момент его проведения составил следующие цифры:

Виктор Ромашкин (КПРФ) - 20,3%,

Олег Хорохордин (Кремль) - 19,3% .

Вечеслав Кыдатов - 5,2%.

Владимир Семенов - 4,7%.

Александр Манзыров - 4,6%.

Не определившихся - 42%.

По выборах в Госсобрание РА по партспискам Единая Россия, однако, пока сохраняет первое место (впрочем, ЕдРо в РА имеет также и самый высокий антирейтинг - 28,2%). На вопрос о том, за какую партию вы бы проголосовали, если бы выборы состоялись в следующее воскресенье, голоса респондентов расположились следующим образом:

Единая Россия - 31,2%.

КПРФ - 20%.

ЛДПР - 11,7%.

Родина - 3,6%.

Также в результате опроса выяснилось, что в одномандатных округах вероятные кандидаты от Единой России в региональный парламент лидируют только в трети округов. При этом есть округа, где кандидат от оппозиции значительно опережает кандидата от "партии власти".

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