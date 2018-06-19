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Собственники владеющего Мельником нидерландского оффшора предложили Томенко голоса своих рабочих на выборах в сентябре.

19.06.2018

О необычной сделке в рамках ведущейся врио губернатора Алтайского края Виктором Томенко предвыборной кампании сообщает 19 июня официальный сайт этого региона. В этот день г-н Томенко посетил Рубцовск, где принял участие в организованном для него партией Единая Россия межрайонном форуме. Помимо этого, он также посетил ряд городских объектов. Среди них оказалось расположенное в этом городе крупное мукомольное предприятие ОАО Мельник.  

В ходе посещения предприятия временному главе региона, претендующему на повышению своего статуса на постоянный по итогам выборов в  сентябре, были предложены на этих выборах голоса работников Мельника.

Губернаторская пресс-служба утверждает, что с такой инициативой выступили не собственник или администрация предприятия, а его "коллектив".

"Коллектив предприятия «Мельник» предложил Виктору Томенко заключить общественный договор. «Вы улучшаете жизнь рубцовчан, а мы в сентябре нашим дружным коллективом поддержим Вашу кандидатуру на пост Губернатора Алтайского края», - сказали работники", - говорится в официальной публикации.

При этом публикация о необычной инициативе не содержит никаких данных об авторах этого предложения.

Ранее в адрес курирующего выборы "внутриполитического" блока краевого правительства, возглавляемого и ранее и сейчас экс-полковником ФСБ Виталием Снесарем, уже неоднократно высказывались подозрения в стимулировании давления и злоупотреблений на выборах через администрацию зависимых от краевых властей предприятий и учреждений Алтайского края. А ставшая достоянием гласности в ходе выборов в марте с.г. предположительно разработанная этой структурой инструкция по давлению на избирателей (утечка закрытого документа имела место тогда как раз в Рубцовске) в качестве основы как раз ориентировала на организацию управляемого голосования через собственников и менеджеров предприятий.

Как сообщал в 2015 году Интерфакс, собственником 91,89 % акций Мельника являлась нидерландская Herfstbos B.V.  Предположительно за ней стоят представители крупного московского бизнеса. Ранее контрольный пакет в течение года принадлежал Hudson River Russia Limited, зарегистрированной в Чарльзтауне на одном из островов Карибского моря.

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