Алтапресс удалил новость о визите Навального в Барнаул спустя несколько минут после публикации.

05.12.2017

Администрация расположенного в Барнауле издательского дома Алтапресс удалила со своего сайта публикацию о планирующемся на 8 декабря визите в краевой центр оппозиционера Алексея Навального. Публикация о визите Навального в Барнаул появилась на этом сайте в середине дня 5 декабря. Ее автором была указана известная на Алтае журналист и политик Надежда Скалон. Эта публикация была единственной на данную тему – сообщество алтайских СМИ проигнорировала информацию о визите заявляющего о намерении баллотироваться в президенты России политика.

Публикация на ленте новостей Алтапресса вызвала большой интерес читателей – за считанные минуты до своего удаления только на сайте к ней было оставлено 35 комментариев.

Однако, спустя несколько минут новость была удалена. Каких-либо пояснений ни со стороны рабочего менеджмента популярного сайта, ни от лица президента и основного собственника ИД Юрия Пургина этому решению не последовало. В настоящий момент страница удаленной публикации по-прежнему существует на сайте – однако она сообщает лишь о том, что ранее расположенный там контент недоступен.

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