Соавтор алтайских процессов за интернет-мемы Градусова в погоне за экстремистами демонстрирует юношеству неприличные картинки.

16.11.2018

Одна из референтов губернатора Алтайского края Марина Градусова, получившая негативную известность как автор нескольких экспертиз, положенных в основу обвинения на серии одиозных алтайских процессов за интернет-мемы, вновь стала героиней сомнительного эпизода.

На прошедшей 15 нобяря сессии Молодежного парламента Алтайского края, чиновница краевого правительства демонстрировала с парламентской трибуны молодым людям различные картинки и демотиваторы, по ее мнению, связанные с экстремистским мировоззрением (в том числе, и откровенно нецензурные).

Деятельность заявляющей о себе как об эксперте в области борьбы с экстремизмом ретивой чиновницы, по-видимому, вызвала чувства неловкости и смущения у присутствующих в зале.

"Еще один неоднозначный вопрос, рассматриваемый на сессии парламента – о профилактике экстремизма в молодежной среде. Докладчиком по нему выступала небезызвестная Марина Градусова. Я ждал, что она расскажет о причинах возникновения экстремизма, методах противостояния ему. Но вместо этого эксперт показывала на большом экране и комментировала демотиваторы, оскорбляющие национальные и религиозные чувства. Кстати, среди них были и варианты с нецензурными словами. Зачем это нужно было демонстрировать молодым людям (среди которых есть и те, кому не исполнилось 18 лет), непонятно", - так прокомментировал новую выходку г-жи Градусовой в своем ФБ ставший свидетелем инцидента депутат Заксобрания Алтайского края Владислав Вакаев.

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