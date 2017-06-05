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Скончался старейший вузовский преподавать Алтая Анатолий Шестаков.

05.06.2017

4 июня в Барнауле на 104-ом году жизни скончался старейший вузовский преподаватель Алтая, историк и педагог Анатолий Шестаков.

Анатолий Шестаков родился 27 января 1914 года в семье почтового служащего в городе Омске, школу закончил в городе Татарск.

С 15 лет трудился учителем, заведующим в провинциальных школах Сибири. В 30-е годы был призван в армию, служил на Дальнем Востоке, закончил службу старшим лейтенантом, в 1945 г. – участник войны с Японией. После войны и демобилизации вновь учительствовал, закончил Бийский пединститут, преподавал там.

На военном фото - Анатолий Шестаков в офицерской форме.

С момента открытия в 1973 году работал Алтайском госуниверситете, на историческом факультете. Помимо ученых и и педагогических трудов, Анатолий Шестаков был известен также как знаток алтайской поэзии.

Прощание с одним из наиболее известных вузовских преподавателей Алтая состоится в среду, 7 июня, с 11.30 до 13.00 в ритуальном зале Барнаула на ул. Аносова, 8.

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