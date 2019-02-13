Скандальный закон об изоляции российского интернета поддержали в Госдуме 6 алтайских единороссов и эсер Терентьев.

13.02.2019

О том, что из сибирских депутатов Госдумы поддержал принятый накануне (в первом чтении) и вызвавший шквал общественного негодования законопроект об изоляции российского сегмента интернета, сообщает сайт Тайга.инфо.

В целом за принятие скандального закона проголосовало 334 депутата, против – 47 депутатов (против были почти все депутаты от ЛДПР, часть фракции КПРФ, половина депутатов от СР).

За принятие закона проголосовало шестеро единороссов, представляющих Алтайский край. Это Олег Быков, Николай Герасименко, Валерий Елыкомов, Даниил Бессарабов, Виктор Зобнев, Иван Лоор.

Примечательным выглядит тот факт, что молодые алтайские депутаты единороссы - Наталья Кувшинова и Александр Прокопьев – не голосовали. Можно предположить, что эта парочка (в отличие от более возрастных товарищей планирующая свою карьеру на длительную перспективу) могла избрать для себя какой-то благовидный предлог, с тем чтобы не "замарать" свою политическую биографию документированным участием в поддержке сомнительной инициативы.

Среди депутатов от иных партий, по данным сайта, за принятие закона также проголосовал лидер алтайской СР, депутат Александр Терентьев.

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