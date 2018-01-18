Скандал вокруг сбора подписей за Путина в Бийске проверяется избиркомом.

18.01.2018

О том, что избирком Алтайского края проверит информацию, появившуюся в региональных СМИ о том, что сотрудников одного из предприятий Бийска доставляли организованно к месту сбора подписей в поддержку самовыдвижения действующего президента РФ Владимира Путина, сообщило 17 января РИА Новости со ссылкой на заявление представителя комиссии.

Поводом для проверки стал распространенный 15 января бийским ТВ-КОМ (входит в медиа-группу Эвалара) сюжет "о том, что одно из градообразующих предприятий Алтайского края предоставило транспорт для организации массовых сборов подписей".

Накануне представитель краевого штаба Путина, также сообщив о проверке обстоятельств инцидента, заявил о том, что подвоз избирателей осуществлялся, по их данным, центральным предприятием группы Эвалар (оно дислоцируется именно в Бийске).

"Видеосюжет проверяется на предмет наличия нарушений. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будут приняты меры", — сказал РИА Новости представитель крайизбиркома. Оставшийся анонимным представитель комиссии также заявил, что "в избирком не поступало обращений, связанных с этим роликом как нарушением правил агитации".

Скандал вокруг обстоятельств сбора подписей за Путина в Бийске начался на прошлой неделе. Первым эпизодом в нем стали факты принуждения ставить эти подписи студентов Бийского технологического института со стороны органов управления вузом. Позднее в соцсетях появились многочисленные рассказы участников о том, что руководство федерального казенного предприятия Бийский олеумный завод 11 января организовало оплачиваемые отгулы своим работникам под взятое у них обязательство поставить свою подпись "за Путина".

Разраставшийся скандал в течение недели активно замалчивался дирижирующими кампанией краевыми властями. Однако, после выхода скандального "эваларовского" телесюжета и выведшей 16 января скандал в федеральное медиа-поле последующей реплики в блоге Алексея Навального, "властная вертикаль" была вынуждена на формальную реакцию. Прочие инциденты вокруг сбора подписей в Бийске, впрочем, по-прежнему замалчиваются властью и контролируемыми ею медиа. Продолжает делать вид о том, что "не видит" их и краевой избирком.

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