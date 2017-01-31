Скандал вокруг недостроенного перинатального центра в медиа Алтайского края стал поводом посоревноваться в подобострастии к губернатору.

31.01.2017

Разразившийся 30-31 января скандал вокруг оказавшегося системно недостроенным торжественно принятого в эксплуатацию перинатального центра Дар в Барнауле завершился здесь довольно неожиданно.

Он начался 30 января после того, как один из сайтов медиа-группы Эвалар (Сибирская медиа-группа, СМГ) опубликовал большой репортаж с фотографиями о том, что торжественно открытый властями края еще в 2016 году центр для рожениц остается даже теперь в значительной мере недостроем. Авторы репортажа утверждали, что кроме первого этажа внутри здания к работе с пациентами мало что готово, подкрепляя это многочисленными фото. Палаты для рожениц в центре захламлены строительным мусором, во многих из них пока нет электричества и коммуникаций, а операционные блоки только готовятся к подводу медицинского газа (время для их настройки при этом оценивалось в дополнительный период не менее двух месяцев). Техэтаж центра (прежде всего его вентиляционная система) также был далек от готовности для сдачи в эксплуатацию.

Проблема со сдачей центра авторами репортажа виделась преимущественно в сложных отношениях с партнерами генподрядчика проекта - фирмы Селф, контролируемой известной близостью к губернаторской команде предпринимательской семьей Шония. Ранее уже неоднократно становившегося предметом аргументированных коррупционных подозрений Селф упрекали в том, что на сей раз он задерживал расчеты с субподрядчиками, которые в свою очередь тянули с производством работ.

Опубликованный материал был достаточно болезненен для губернатора проблемного Алтайского края в связи с тем, что он фактически ставил вопрос и о эффективности использования бюджетных средств, и о приписках, а также вновь обосновывал подозрения о коррупции в этой сфере.

Спустя немногим более часа проблемный материал был удален с опубликовавшего его сайта, предположительно по требованию плотно контролирующей эту сферу губернаторской пресс-службы. Во второй половине дня 30 января сохранившаяся в кэше поисковых систем проблемная публикация, однако, стала предметом живого обсуждения в соцсетях и ряда републикаций – в том числе и в федеральной прессе.

Алтайские медиа, почти поголовно находящиеся под жестким (директивным или договорным) контролем местного губернатора в этой ситуации традиционно продолжают делать вид, что "ничего не было".

Неожиданным последствием медиа-скандала, однако, стала возникшая 31 января публичная перепалка губернаторских пиарщиков (актуальных и отставных) по поводу происшествия, "врагов Карлина" и того, кто из них наиболее продуктивно может льстить главе проблемного края.

Несколько сайтов, издаваемых оказавшимися на сегодня не у дел губернаторскими пропагандистами, публикуют материалы на эту тему. В них делается попытка убедить г-на Карлина и его окружение в том, что вызвавшая скандал публикация якобы является очередным актом информационной войны против него со стороны Эвалара ("Новая атака Сибмедиагруппы против губернатора Карлина"). Срочно удаленный материал именуется "убийственным наездом", а в других последних материалах СМГ выискивается и вскрывается скрытая нелояльность к политике г-на Карлина, деятельность которого оценивают в самых восторженных тонах.

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