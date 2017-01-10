Скандал вокруг генплана Барнаула: почти тысячу горожан лишили права высказаться на слушаниях.

10.01.2017

Скандалом началась кампания управляющей Барнаулом команды губернаторских эмиссаров утвердить новых генплан города, подвергаемый в последние недели активной критике в местных СМИ и соцсетях. Почти тысяча барнаульцев, собравшихся несмотря на разгар рабочего дня высказать свое мнение о Генплане, были лишены командой сити-менеджера этого права.

10 января в Барнауле должно было пройти первое из шести публичных собраний по обсуждению Генплана. В местных СМИ подчеркивали, что все они были организованы горадминистрацией в предельно неудобном для участия формате - так, чтобы свести к минимуму явку на них горожан, заменив их традиционно мобилизуемыми для этого группами клакеров (из числа чиновников и зависимых от бюджета лиц).

Ранее такую деятельность весьма эффективно курировал многолетний первый заместитель главы администрации города, бывший полковник МВД Петр Фризен. Однако, накануне он был отправлен в отставку, а его преемники буквально в первый день самостоятельной работы показали, что эффективность в манипулировании законодательством – для них еще недостижимый идеал.

В итоге, уже первое собрание по Генплану завершилось скандалом – свезенных на него клакеров оказалось предельно мало и власти были вынуждены лишить собравшихся патриотов Барнаула права высказывание своего мнения о том, как должен развиваться город.

"Похоже, сегодня родилась маленькая сенсация. Название ее - пробуждение городского среднего класса. Первые общественные слушания, посвященные обсуждению проекта генплана Барнаула показали возросшую активность горожан. На них пришло более 1000 человек. Из них от админимтрации лишь около 200. Зато они получили талоны для голосования. Остальные не сумели зарегистрироваться. И требуют отменить слушания - перенести в более удобное место", - так комментирует свои впечатления от общественных слушаний побывавший на них депутат Заксобрания Алтайского края Владислав Вакаев.

Управляющая Барнаулом команда, похоже, пребывает в полной растерянности – на официальном сайте города решено вообще ничего не говорить о недопуске почти тысячи горожан на слушания. Вместо этого там опубликован подробный репортаж о том, как разработчики Генплана пообщались "за закрытыми дверями" с небольшой группой рептильных "общественников", мобилизованных для этого чиновниками.

Фото из зала слушаний - Владислав Вакаев.

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