Силовики проверят обстоятельства гибели стариков при ликвидации интерната в алтайской глубинке.

14.03.2019

По заявлению действующей в Алтайском крае организации партии Яблоко прокуратура и СКР проверят связь серии смертей стариков с реорганизацией располагавшегося в селе Кировское Алейского района дома-интерната для ннх. Об этом сообщает 14 марта пресс-служба Яблока.

Поводом для обращение лидера алтайских «яблочников» Александра Гончаренко в краевую прокуратуру и в региональное следственное управление СКР стала публикация Светланы Шаповаловой: «Оптимизировали до смерти: о закрытии домов престарелых на Алтае», в которой министра социальной защиты Алтайского края Наталью Оськину обвиняют во лжи. Со слов министра, Кировский дом-интернат малой вместимости, расположенный в Алейском районе, был закрыт в 2017 году «из-за отсутствия проживающих в течение полугода».

Светлана Шаповалова, со ссылкой на бывшего директора Кировского дома-интерната Игоря Ильинского, утверждает, что план наполняемости дома-интерната выполнялся на 100% и это не могло быть основанием для его реорганизации и присоединения к Дружбинскому дому-интернату для престарелых и инвалидов.

Со слов Игоря Ильинского, на момент прекращения работы дома-интерната (20 июня 2018 года) в учреждении работало 15 человек и содержалось 23 постояльца.

Он утверждает, что после закрытия дома-интерната, 17 человек были направлены в дома-интернаты Бийска (три человека), двое — в Барнаул, а остальные уехали в село Дружба.

Помимо этого, журналист в статье пишет о том, что на вопрос, как восприняли известие о закрытии интерната проживающие, Игорь Ильинский заявил: «В штыки! Некоторые плакали. Трое бабушек умерли в течении месяца (с середины апреля по середину мая 2018 года). В Дружбу недавно звонили — там тоже умер мужчина — бывший наш проживающий. Из тех, кто уехали в Бийск, тоже двое умерло уже. Один-то почти сразу (через месяц после переезда)".

В своем заявлении в прокуратуру Александр Гончаренко просит провести проверку законности реорганизации дома-интерната, соблюдения прав лиц, т.е. добровольного их согласия на переезд, соблюдения деонтологических и этических норм в отношении пациентов, обеспечения их питанием и медицинской помощью, соблюдением правил транспортировки, в т.ч. медицинской, если они в этом нуждались.

С этой целью он просит опросить бывших сотрудников дома-интерната и лиц, которые содержались в нем и исследовать документацию.

Помимо этого, Гончаренко просит провести проверку в отношении министра социальной защиты Алтайского края Натальи Оськиной по соблюдению чиновником кодекса этики и служебного поведения государственных служащих Российской Федерации.

В обращении в следственный комитет Александр Гончаренко просит провести доследственную проверку на предмет наличия причинно-следственной связи между проведением реорганизации дома-интерната в селе Кировское и пяти летальными случаями и при обнаружении таковой возбудить уголовное дело.

Комментируя реакцию партии на вызвавшую на Алтае большой общественный резонанс публикацию, Гончаренко напомним, что Яблоко в Алтайском крае было последовательным критиком политики бывшего губернатора Александра Карлина по так называемой оптимизации учреждений социальной защиты, здравоохранения, образования и культуры и единственная из политических партий организовавшая сбор подписей за досрочную отставку Карлина в 2016 году.

Осенью 2018 г. партия жестко критиковала его преемника Виктора Томенко, когда он решил закрыть 11 домов-интернатов для престарелых.

На фото ИА Regnum - так выглядел закрытый правительством Алткрая Кировский интернат.

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