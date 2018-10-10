Силовики прервали голодовку депутата в Бийске.

10.10.2018

Вечером 9 октября бийскими силовиками была пресечена голодовка, которую проводил перед резиденцией городских властей депутат гордумы алтайского наукограда Евгений Корчагин. Он протестовал против ряда действий правительства края в области медицины и требовал отставки регионального министра здравоохранения. По словам Корчагина, на второй день голодовки, 9 октября к его палатке стали подходить горожане с предложениями присоединиться к акции протеста и вынести на газон перед зданием свои палатки.

Массовые уличные голодовки имели место в прошлом в Алтайском крае – например, большой общественный резонанс имела голодовка нескольких сотен рабочих Рубцовского тракторного завода, требовавших выплаты им зарплаты.

Обошедшие тогда федеральные СМИ снимки рабочих, лежащих на осеннем холоде в уличных палатках, едва не стоили губернаторской карьеры тогдашнему главе региона Александру Карлину.

И сейчас в Бийске силовики отреагировали, по словам Корчагина, молниеносно – вечером 9 октября на площадь прибыл прокурор города Роман Фомин, вручивший ему требование о прекращении голодовки. Депутату было заявлено, что силовики расценивают ее как "незаконный одиночный пикет, использующий сборно-разборные конструкции".

10 октября Корчагина вызвали в местную полицию, где пообещали составить на него протокол за административное правонарушение.

Опыт голодовки показал, заявил Корчагин, что сегодня пути легального протеста для граждан блокируются властью.

Депутат выразил разочарование позицией действующего главы края Виктора Томенко. Именно у нему прежде всего обращался депутат. Однако, и краевое правительство и губернатор эти два дня хранили молчание (подготовив и распространив в соцсетях лишь издевающуюся над Корчагиным анонимную статью в местном официозе)."Я считаю, что сегодня господин Томенко скорее всего продолжит тот путь Карлина, который был абсолютно закрыт от всевозможных людей и акций. Он был такой.. Как священная корова, которую от всего оберегают. И не дай бог он узнает, что в регионе у него есть что-то плохое", - заявил в этой связи бийский депутат.

По итогам голодовки Корчагин заявил о намерении развертывать работу движения "Алтай против нищеты", пообещав создать для него площадку для общения и заявив о возможности привлечения туда в крае до ста тысяч человек. Он пообещал, что первыми рабочими темами для движения станет коррупция высокопоставленных алтайских чиновников (Корчагин назвал темы лесного и околомедицинского бизнеса).

На фото: уличная голодовка рабочих Рубцовского тракторного завода.

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