Штаб Томенко не скрывает причастности к масштабной акции подкупа избирателей.

15.08.2018

14 августа заявление о материальных соблазнах массовой акции подкупа избирателей в ходе предстоящего 9 сентябре голосования опубликовал на своей странице в Фейсбуке организатор кампании врио губернатора Алтайского края Виктора Томенко – Константин Малышев. Высокопоставленный политтехнолог-единоросс взахлеб делился соблазнительными подробностями материальных выгод, которые может получить житель края, принявший участие в интегрированной с голосованием акции #Мойголос22, организованной окружением Томенко.

Формальным организатором начатого 1 августа "конкурса" при этом является краевое бюджетное учреждение ИД Регион, директор которого Ольга Пашаева утвердила для этого специальный документ на 4-х страницах.

Созданный Александром Карлиным ИД Регион объединяет находящиеся в директивной зависимости от краевого правительства медийные проекты, основным из которых является "губернаторская" телекомпания Катунь-24. За годы существования ИД Регион неоднократно подвергался жестким оценкам депутатов регионального Заксобрания – за низкий профессионализм и обременяющие бюджет существенные расходы на пропаганду. Сама г-жа Пашаева также становилась мишенью публичных обоснованных подозрений в коррупционно мотивированных операциях вокруг находящих под ее контролем ресурсов (и рассматривалась многими в этой связи как потенциальный кандидат на увольнение из губернаторской команды).

Первый опыт повышения явки на выборах через массовую кампанию подкупа избирателей был опробован Регионом на выборах Путина в марте 2018 года. Он оказался не вполне удачен – по уровню лояльности к Кремлю по итогам голосования Алтайский край занял предпоследнее место среди регионов России. В мае это привело к тому, что многолетний губернатор Карлин был заменен Томенко.

Окружение нового главы региона, однако, получило от Томенко санкции на практически полное воспроизведение в ходе текущей кампании тех самых приемов, которые в последние годы показали свою несостоятельность.

Единственным различием стали то, что сегодня они получили существенно большее финансирование. Источники которого, впрочем, тщательно скрыты также, как при Карлине: организаторы упоминают лишь некие "партнерские структуры", которые и обеспечивают им наполнение призового фонда.

В июле ряд популярных столичных Телеграмм-каналов сообщали о том, что представителями управляющей Барнаулом команды были предприняты меры по формированию в интересах Томенко "черного" избирательного фонда в размере около 100 млн рублей. При этом деньги якобы собирались преимущественно от местных строительных кампаний, в виде взяток в обмен на массовую выдачу им в течение июня разрешений на строительство в краевом центре.

В новом акции краевых властей избирателей подкупают принять участие в выборах и отчитаться об этом существенно более дорогими выигрышами. Если на выборах Путина это были электронные гаджеты, на выбора Томенко основными призами названы три автомобиля.

Избирательная комиссия Алтайского края формально не участвует в организации сомнительной акции. Однако, фактически ее можно считать одним из таких организаторов – ИД Регион уверенно сообщает о том, что на всех участках для голосования в регионе будет обеспечено размещение плакатов акции, возле которых желающие получить "призы" должны фотографироваться (и высылать затем отчетные фото).

"Принцип остается тем же – простые условия участия и целая гора подарков. Главное отличие – увеличение призового фонда! Отсюда и самое важное новшество: главным призом станет автомобиль! Вернее – три автомобиля! Всего для участников конкурса организаторы заготовили более 200 подарков. Будут разыграны: смартфоны, планшеты, игровые консоли, телевизоры, ноутбуки и др. Бороться есть за что – победителей будет немало.

Ценные подарки предусмотрены не только на региональном уровне, «свой» победитель будет в каждом городе и районе. Основным критерием станет поддержка друзей – организаторы промониторят количество лайков к каждой из фотографий, а техспециалисты отследят накрутку голосов. Помимо этого в Положении конкурса прописаны семь номинаций – жюри определит призеров в каждой из них. Автомобили будут разыграны в номинации «Лучшее семейное фото», - соблазняет избирателей края руководитель кампании Томенко Константин Малышев.

Нет комментариев