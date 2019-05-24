Шаг от края: в марте по зарплате Алтайский край занял в РФ третье место с конца.

24.05.2019

Средняя зарплата за март 2019 года в Алтайском крае (26.150 рублей) позволила ему занять 83-ее место среди регионов России по этому показателю. Эти данные содержатся в докладе Росстата "Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в целом по экономике по субъектам Российской Федерации в 2013-2019гг.".

Таким образом, зарплата за март меньше, чем в Алтайском крае была лишь в двух регионах Северного Кавказа – Кабардино-Балкарии (25.503 рубля) и Карачаево-Черкесии (25.261 рубль).

В январе Алтайский край стал по размеру зарплаты абсолютным аутсайдером среди 85-ти регионов России, в феврале он занял 84-е место, по итогам же марта, таким образом, сделал еще один шаг от края пропасти.

По итогам предыдущего 2018 года депрессивный сибирский регион занял по величине средней зарплаты 81-ое место.

Ухудшение позиций Алткрая в 2019 году в этом важнейшем неофициальном соревнование регионов вызвано тем, что его правительство фактически не выполнило своих обязательств по 11-процентному повышению зарплат в бюджетных секторах: ее рост здесь оказался существенно ниже среднего по экономике и тянет назад ситуацию в регионе. В мае крайправительство обещает осуществить дополнительные вливания в зарплаты бюджетников, однако даже анонсированная их величина пока явно не позволит ликвидировать этот провал.

Нет комментариев