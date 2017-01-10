СГК: отапливать Рубцовск будем, но ответственность за проблемную ТЭЦ на себя не берем.

10.01.2017

Подразделение Сибирской генерирующей компании с 1 января стало единой теплоснабжающей организацией (ЕТО) Рубцовска, сообщает пресс-служба этой корпорации. Фактически это означает, что с 1 января компания столичного олигарха Андрея Мельниченко отвечает за теплоснабжение не только отапливающей около трети города Южной тепловой станции (ЮТС), но и отопление по контуру бывшей ТЭЦ Алттрака (она же Рубцовская, Северная ТЭЦ).

При этом в СГК подчеркивают, что не намерены брать на себя ответственность за работу проблемной ТЭЦ, выводимой в ближайшие годы из эксплуатации. "Присвоенный статус не значит, что СГК станет управлять Северной ТЭЦ. Компания будет покупать тепловую энергию этого теплоисточника и обеспечивать ею всех потребителей", - подчеркивает пресс-служба СГК.

Статус ЕТО был присвоен в Рубцовске Барнаульской тепломагистральной компании, обособленное структурное подразделение которой ведет операционную деятельность по управлению всем теплосетевым комплексом Рубцовска, а также Южной тепловой станцией и двенадцатью котельными. Это положение закреплено в актуализированной Схеме теплоснабжения города до 2032 года. Такой статус подразумевает под собой обязанность заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми потребителями тепловой энергии в зоне ее действия.

В настоящее время СГК заявило о намерении создать на базе муниципальной ЮТС новую ТЭЦ повышенной мощности, способную отапливать весь город. Для реализации этих планов она добилась гарантий алтайских властей на радикальное повышение в Рубцовске тарифа на тепло. Первое решение об этом городских властей уже состоялось, однако этим рост теплотарифа на ограничится (точные цифры согласованного с чиновниками общего повышения тарифа скрываются).

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