Сергей Тепляков создал агентство литературных негров.

16.01.2017

Оставшийся без работы после ухода несколько месяцев назад из интернет-проекта Капиталист 50-летний журналист Сергей Тепляков создал в Барнауле литературное агентство Золотые слова, призванное обеспечить написание книжных текстов для всех желающих. 16 января он презентовал новый проект на своей странице в Фейсбуке.

"Написать, издать, прославиться", - под таким слоганом действует новая структура, продвигающая на рынок известные с позапрошлого века, но довольно-таки необычные до сего времени для Алтая услуги "литературных негров".

"Без определенного навыка литературной работы даже написать книгу кажется делом крайне трудным, а ведь ее надо еще издать… Литературное агентство "Золотые слова" готово помочь. Наша команда профессионалов возьмет на себя сбор материалов, литературную обработку, корректуру, подбор иллюстраций, дизайн, верстку, допечатную подготовку, печать, продвижение книги", - так описывает агентство на своем сайте комплекс предлагаемых услуг.

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