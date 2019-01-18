Санированный ЦБ банк готов вложиться в 50-миллиардный мегапроект сомнительного автообъезда вокруг Барнаула.

18.01.2019

17 января банк Открытие заявил о намерении принять участие в ряде проектов в Алтайском крае. Это заявление прозвучало по итогам прошедших в этот день переговоров губернатора Алтайского края Виктора Томенко и назначенного ЦБ РФ летом 2017 г. (рамках процедуры санации) руководителем банка Михаилом Задорновым. В конце 2017 г. ЦБ для покрытия дыры в балансе банка и помощи его проектам выкупил допэмиссию его акций почти на полтриллиона рублей, став владельцем 99,9% акций.

На фото: Задорнов и Томенко после подписания соглашения. В руках алтайского губернатора - оставшийся тайной документ.

Заявленные по итогам встречи правительством края и самим банком проекты сотрудничества достаточно обширны и ёмки. Прежде всего, здесь привлекает внимание готовность банка принять участие в проекте создания южного обхода Барнаула (на сегодняшний день проект оценивается в 50 миллиардов рублей). Впрочем, этот внезапно возникший здесь еще в последний год губернаторства Александра Карлина мега-проект, предположительно лоббируемый в интересах ряда близких к Кремлю олигархов, встретил на Алтае неоднозначные оценки: ряд авторитетных независимых экспертов оценили его как недостаточно проработанный и сомнительный по необходимости и экономической окупаемости.

Открытие также заявило об интересе к участию в ряде других программ – впрочем, преимущественно во не вполне конкурентной сфере бюджетных операций, либо обеспеченных госгарантиями. Это строительство в Алтайском крае школ и детских садов, а также жилищное строительство, программа «Газомоторное топливо» по переводу городского транспорта, транспорта и ЖКХ на газ и кредитование малого бизнеса с использованием механизмов господдержки.

Упор именно на работу с властями региона и контролируемыми ими денежными потоками можно увидеть также и в том, что банк заявил об интересе к финансированию и обслуживанию краевых облигаций (решение об их вероятном выпуске в текущем году заявлено, но пока не принято). «Банк готов при необходимости оказывать финансовую поддержку региональному бюджету, а также организовать выпуск облигационного займа Алтайского края в 2019 году», - заявил в этой связи президент - председатель правления банка ФК Открытие Михаил Задорнов.

И в сообщении правительства края и в информации банка отсутствуют какие-либо цифры и факты, описывающие предполагаемый размер, сроки и схемы взаимных обязательств (например, предполагаемый объем кредитного портфеля по заявленным программам). Однако, не исключено, что в подписанном Томенко и Задорновым соглашении (текст документа не опубликован) такие цифры и конкретные механизмы могут присутствовать.

В рамках соглашения Открытие также заявило о том, что оно намерено значительно нарастить в Алтайском крае сеть своего присутствия, потеснив тем самым прочно лидирующий здесь и также контролируемый ЦБ Сбербанк. Уже по итогам текущего года Открытие заявляет о намерении занять в крае третье место по количеству офисов (среди представленных здесь банков).

Какой-либо публичной реакции на пафосно поданное стратегическое соглашение о партнерстве со стороны чувствовавшего себя до сего момента практически монополистом на Алтае Сбербанка (и позиционировавшегося в этой же нише также принадлежащего государству Россельхозбанка) ожидаемо не было. Последние годы эти банки, впрочем, проявляли явно недостаточный интерес к развитию своего бизнеса в отдаленном сибирском регионе – уровень представительства здесь понижался, а сеть представительств сокращалась (иногда даже с публичными конфликтами, прорывавшимися в медиа). По крайней мере, можно определенно говорить о том, что именно такой политики на Алтае придерживался Сбербанк.

В этой ситуации попытка Открытия обойти традиционных лидеров банковского бизнеса на Алтае, выстроив эксклюзивные отношения с управляющей краем командой, может привести к неожиданным формам активизации их политики в этом регионе.

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