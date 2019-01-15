В Бийске готовятся к повышению тарифа на проезд в общественном транспорте.

15.01.2019

Группа автоперевозчиков Бийска обратилась в городскую администрацию с предложением повысить регулируемый властями тариф на проезд в общественном транспорте до 20 рублей.

В настоящее время тариф составляет 17,5 рублей, сообщает 14 января газета Бийский рабочий (действует с июля 2016 г.). Таким образом, затребованное повышение тарифа составляет 14,3%.

Издание, однако, приводит заявление неназванного чиновника отдела ценообразования горадминистрации, который заявил, что "сейчас не может быть и речи не только о повышении, но даже и о сроках рассмотрения и утверждения нового тарифа. Дело в том, что документы, подтверждающие экономическое обоснование тарифа, предоставила лишь пятая часть перевозчиков. А этого по существующим правилам недостаточно для начала рассмотрения вопроса".

Популярное в алтайском наукограде издание, впрочем, сомневается, в том, что эти уверения серьезны. "С учетом экономической обстановки в стране (повышение правительством размера НДС, за которым следует общий рост цен) нетрудно предположить, что увеличение стоимости проезда в общественном транспорте Бийска – это вопрос ближайшего времени", - делает вывод газета.

При этом в Бийске ссылаются на то, что в мало чем отличающемся от него Барнауле с января транспортный тариф уже повышен властями до 25 рублей.

Жители Бийска в многочисленных комментариях на форуме издания при этом обращают внимание на то, что требования повышения тарифа могут раздаваться прежде всего со стороны группы бизнесменов, связанных коррупционными связями с городскими чиновниками. Они подчеркивают тот факт, что не входящие в эту систему бийские автопредприниматели готовы вести перевозки по существенно более низким тарифам. Также отмечается тот факт, что в условиях падения реальных доходов в Алтайском крае (практически непрерывно идет с осени 2013 г.) повышение тарифа приведет лишь к снижению числа пассажиров и только обострит проблемы окупаемости отрасли.

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