Рыжков: за нападениями на оппозицию на Алтае стоят местные власти и, возможно, агентура силовиков.

27.06.2017

О том, что за серией нападений на оппозицию в Алтайском крае стоят власти этого региона, заявил вечером 26 июня в эфире Эха Москвы Владимир Рыжков, долгое время представлявший Барнаул в российском парламенте.

"Уверен, что к этому не имеет отношения Москва, уверен, что это, скорее всего, дела местных властей", - заявил он. "Я лично предполагаю, что за этим стоят власти. Уж не знаю, региона или города. Возможно, правоохранительные органы, у которых агентура", - отметил политик.

"Алтайский край становится уже таким символом беспредела криминального по отношению к оппозиции. Политическую ответственность за это несет руководство края, губернатор Карлин и руководство города, мэр Дугин. Я прямо называю фамилии Карлин и Дугин, потому что если это уже неоднократно происходит в том регионе, за который они несут ответственность, то им надо задуматься. Что они несут за это ответственность", - считает Рыжков.

Политик считает, что попытка поджога жилой пятиэтажки в Барнауле, где расположен штаб Навального и нападение на следующий день с ножом на его руководителя (при попытке посетить городскую администрацию), по его мнению, имеют характер уголовных деяний.

"Поэтому я призываю и губернатора края и мэра города, и главное управление полиции по Алтайскому краю, все-таки, дать ход этому делу, и все-таки выявить тех людей. Тем более, их задержали сегодня…Сейчас надо проверить и установить, не были ли они причастны к поджогу жилого дома и не были ли они причастны к зеленке, которая была весной", - резюмировал Рыжков.

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