Рыжков выпустил книгу о приключениях на Алтае.

|<<
|Сентябрь 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
Политик Владимир Рыжков выпустил 672-страничную книгу о своих приключениях в Алтайских горах. Книга "Сияющий Алтай. Горы, люди, приключения" вышла тиражом две тысячи экземпляров в издательстве Рипол Классик. В ней автор рассказывает о своих впечатлениях о путешествиях по Алтаю за последние 15 лет.
"Внутри обложки - бескомпромиссный рассказ о горах, людях, приключениях, истории и история, диалоги, характеры, перевалы, броды, тайга, завалы и буреломы, дикие звери и охота на них. Словом - весь заповедный Алтай какой он есть на самом деле", - так презентует содержание своей новой книги сам Рыжков.
В интернет-магазинах новое издание политика продается по цене около 600 рублей за экземпляр.← Назад
Elements not found