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Рыжков выпустил книгу о приключениях на Алтае.

01.09.2017

Политик Владимир Рыжков  выпустил 672-страничную книгу о своих приключениях в Алтайских горах. Книга "Сияющий Алтай. Горы, люди, приключения" вышла тиражом две тысячи экземпляров в издательстве Рипол Классик. В ней автор рассказывает о своих впечатлениях о путешествиях по Алтаю за последние 15 лет.

"Внутри обложки  - бескомпромиссный рассказ о горах, людях, приключениях, истории и история, диалоги, характеры, перевалы, броды, тайга, завалы и буреломы, дикие звери и охота на них. Словом - весь заповедный Алтай какой он есть на самом деле", - так презентует содержание своей новой книги сам Рыжков.

В интернет-магазинах новое издание политика продается по цене около 600 рублей за экземпляр.

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