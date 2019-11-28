Рыжков твердо намерен участвовать в выборах в Госдуму в 2021 г.

28.11.2019

О твердом намерении участвовать в выборах в Госдуму РФ в 2021 г. Владимир Рыжков заявил 27 ноября в интервью радио Эхо Москвы.

"Я буду однозначно, да. Ровно для того, чтобы показать вам, что Дума может быть другой. И что может быть такая Дума, которая не делает своему обществу гадостей", - заявил политик.

Рыжков также пояснил причины своей крайне неудачного участия в думских выборах в 2016 г. в Алтайском крае. Тогда выступавший под флагом партии Яблоко политик в одном из одномандатных округов (а также в федеральной тройке Яблока) занял лишь четвертое место. Провал оппозиционера независимые эксперты тогда поясняли блеклым и предельно неконфликтным характером его кампании.

Сегодня сам политик поясняет свой проигрыш так. "Когда я шел на выборах на Алтае в 2016 году , - естественно, в моем округе выиграл единоросс…Я встречался с тысячами людей. говорил им: выберете "единоросса". Он вам пенсионный возраст подымет – Да не может быть – говорили мне люди. Прошло сколько? Два года. И те, кого они избрали, единороссы, подняли им пенсионный возраст".

В этой связи Рыжков считает важным уже сегодня активно готовиться к выборам.

Впрочем, о географии своих будущих "думских" планов политик ничего не сказал. Стоит отметить, что в этой связи ряд СМИ обращали внимание на недавнее неожиданное решении мэра Москвы Сергея Собянина о введении оппозиционера в состав действующей при нем Общественной палаты, связывая это с вероятным участием Рыжкова в думских выборах в одном из округов на территории российской столицы.

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