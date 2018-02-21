Рыжков надеется на фигу в кармане на голосовании 18 марта.

21.02.2018

Возглавляющий штаб участника мартовских выборов Григория Явлинского Владимир Рыжков во время пребывания в Барнауле 21 февраля призвал голосовать за любого другого кандидата кроме Путина, итоги правления которого Россией он охарактеризовал как ряд системных провалов. Рыжков также заметил, что кампания властей по принудительному обеспечению явки на выборы 18 марта может вызвать эффект "фиги в кармане" - он надеется, что принудительно мобилизованные избиратели в ходе голосования в качестве ответной реакции будут готовы отдать свой голос против кремлевского лидера.

В этой связи доверенное лицо Явлинского вспомнил губернаторские выборы 2004 года в Алтайском крае, когда действующий губернатор (ныне посол России в Белорусии) Александр Суриков создал здесь тотально доминировавшую в публичном пространстве коалицию, включавшую помимо силового и административного ресурса, объединение практически всех политических сил и медийных ресурсов. Однако, вопреки прогнозам социологов, в первом туре ему не удалось собрать более половины голосов, а во втором туре голосования он проиграл артисту Михаилу Евдокимову.

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