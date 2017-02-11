Рыжков громко заявил о поддержке Явлинского на президентских выборах.

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Политик Владимир Рыжков будет поддерживать Григория Явлинского на президентских выборах в 2018 г. Это заявление политика, сделанное в эфире радиостанции Эхо Москвы, торжественно цитирует 11 февраля на своем официальном сайте партия Яблоко.
Рыжков напомнил, что впервые он заявил о том, что взял на себя обязательства поддержки кандидатуры Явлинского в 2016 году, когда выдвигался от этой партии в Госдуму (тогда такое требование Яблоко выдвигало ко всем потенциальным кандидатам, искавшим его поддержки). Кампания Рыжкова на Алтае тогда прошла под довольно серыми и беззубыми лозунгами, в результате чего политик занял в Барнаульском думском округе лишь пятое место. Однако, своей позиции он не изменил и сегодня. "И я от своих слов не отказываюсь", - заметил Рыжков, заявив, что Явлинский из всех потенциальных кандидатов наиболее близок ему "по своей программе, по своим взглядам, по своим подходам".
Рыжков также заметил, что он является сторонником того, чтобы в президентских выборах принял участие и Алексей Навальный: "Тогда это будут настоящие президентские выборы, а не постановка, как это было у нас в прошлом".
Высказывание Владимира Рыжкова о поддержке президентских амбиций Явлинского было встречено рядом скептических комментариев алтайских оппозиционеров.
"Это означает "Я буду поддерживать Путина на президентских выборах", - заявил в ответ один из лидеров сторонников Навального в Алтайском крае Артем Косарецкий. "Он давно взесил все "за" и "против". Без Путина много теряет. Ругаться с паханом - кишка тонка", - так оценил высказывание Рыжкова получивший в 2015 г. уголовный приговор за осуждение вмешательства России в конфликт на востоке Украины гражданский активист из Барнаула Антон Подчасов.
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