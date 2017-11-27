Руководителя в Минстрое Алтайского края обвинили в вымогательстве взятки у автопредпринимателя

27.11.2017

27 ноября стало известно об очередном коррупционном скандале с высокопоставленным чиновником правительства Алтайского края. Речь идет о задержанном еще 14 октября в Барнауле при получении взятки начальнике отдела автотранспорта управления по транспорту и дорожному хозяйству Министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Алексее Будулуца. Традиционно исполнителями этой спецоперации на Алтае стали сотрудники краевого управления ФСБ - именно они задержали очередного губернаторского чиновника при личном получении взятки.

Сейчас г-н Будлуце, уже по-тихому уволенному из краевого правительства, краевым управлением СКР предъявлено по этому поводу обвинение (по ч.3 ст. 290 УК РФ, получение должностным лицом взятки лично в виде денег за незаконные действия в пользу взяткодателя).

Его обвиняют в том, что движимый корыстными побуждениями, представитель краевой власти предложил одному из индивидуальных предпринимателей из Барнаула передать ему взятку за обеспечение допуска к участию в конкурсе на право осуществления перевозок. Необычным здесь выглядит размер взятки, на которой "погорел" чиновник - 15 тысяч рублей.

Информационные каналы алтайского губернатора, очередной сотрудник которого попал под пресс коррупционных обвинений, никак не комментируют этот скандал. Впрочем, увольнение чиновника косвенно показывает, что выдвинутые против него силовиками обвинения были оценены окружением главы региона как достаточно обоснованные.

О самом г-не Будулуце известно немногое: есть данные, что свою карьеру он начинал в аналогичных органах горадминистрации Барнаула, некоторые отзываются о нем, как об авторе ряда лирических стихов.

Необычным в очередном коррупционном скандале в краевом правительстве выглядит не только сумма взятки, более характерная по размеру скорее для проставляющего зачеты нечистоплотного доцента из второразрядного вуза. Необычным также выглядят и предельно ускоренные сроки проведения следствия по делу экс-чиновника. Ведь спустя лишь месяц с небольшим после его задержания СКР рапортует о том, что следствие по этому делу уже завершено. И в ближайшее время уголовное дело будет направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей отправки в суд.

Нет комментариев