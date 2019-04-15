Розничный товарооборот в Алткрае в первом квартале вырос на 2,2%.

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Розничный товарооборот (и, соответственно, потребление населения) в первом квартале 2019 г. вырос в сопоставимых ценах на 2,2% к прошлогодним показателям. Об этом сообщает территориальный орган Росстата. В финансовом отношении товарооборот за январь-март составил 75 млрд рублей.
Его рост преимущественно обеспечило увеличение потребления непродовольственных товаров – на 7,1% (в сопоставимых ценах). Потребление же населением Алтайского края продовольственных товаров, не только не выросло, но, напротив, сократилось - на 2,7%.
Общий рост потребления по итогам первого квартала в Алтайском крае выглядит необъяснимым. В 2019 г. он происходит на фоне продолжающегося объемного падения реальных располагаемых доходов. Так, по итогам первых двух месяцев года Росстат в крае констатировал их падение на 2,6%. И даже реальная заплата в "белом" секторе, хотя и сохранила в 2019 г. на Алтае свой рост, по итогам января продемонстрировала скромную цифру +1,1%.
На этом фоне вполне ожидаемым выглядит падение расходов на питание. И совершенно необъяснимым их экстраординарный рост более чем на 7% на непродовольственные товары.
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