Розничный товарооборот в Алтайском крае в январе увеличился на 1,8% - Росстат.

19.02.2019

По итогам 2018 года терорган Росстата сообщил о росте в Алтайском крае розничного товарооборота (в сопоставимых ценах) на 1,3% к показателям предыдущего года.

В 2017 г. рост розничного товарооборота в крае (также в сопоставимых ценах) составлял 0,7%.

Падение индикатора потребления в крае началось в 2014 г., когда по итогам года в финале был зафиксирован фактически нулевой его рост. В 2015 г. он упал на 9,4%, в 2016 г. – еще на 5,2%.

Без малого 15-процентное падение потребления шло параллельно с падением реальных доходов населения – за эти годы они также снизились в среднем на 11%.

Переход в последние два года к росту реального размера розничного товарооборота выглядит оптимистичным явлением. Тем более, что хотя этот процесс идет крайне вяло, он все-таки наращивает темпы: 0,7% в 2017 г, 1,3% в 2018 г. А в январе 2019 г. рост товарооборота в сопоставимых ценах в крае уже составил 1,8%.

Однако, этот процесс происходит на фоне продолжающегося падения реальных доходов. Хотя данные по 2018 г. в Алткрае терорганом Росстата не озвучены (и этот раздел вообще в январе удален с его официального сайта), известно, что по итогам 11 месяцев реальные располагаемые доходы населения здесь упали на 3,6%.

В этой ситуации рост реального потребления и в 2018 и особенно на 1,8% в январе 2019 г. выглядит необычным.

Эксперты, однако, поясняют этот феномен резким ростом с прошлого года потребительского кредитования населения, связывая с этим фактором не менее 3 процентных пунктов в объеме товарооборота.

Подтверждением фиктивного характера роста товарооборота, основанного преимущественно лишь на кредитной накачке банками населения (несмотря на продолжающееся падение его доходов), являются данные о его внутренней структуре.

Так, по итогам января Росстат зафиксировал в Алтайском крае падение потребления населением продовольственных товаров на 3,5% к показателям прошлого года (в сопоставимых ценах). При этом рост потребления непродовольственных товаров был зафиксирован аж на 7,1%. И даже такая проблемная отрасль как общественное питание отрапортовала о росте реальных продаж на 5%.

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