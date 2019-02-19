Розничный товарооборот в Алтайском крае в январе увеличился на 1,8% - Росстат.

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По итогам 2018 года терорган Росстата сообщил о росте в Алтайском крае розничного товарооборота (в сопоставимых ценах) на 1,3% к показателям предыдущего года.
В 2017 г. рост розничного товарооборота в крае (также в сопоставимых ценах) составлял 0,7%.
Падение индикатора потребления в крае началось в 2014 г., когда по итогам года в финале был зафиксирован фактически нулевой его рост. В 2015 г. он упал на 9,4%, в 2016 г. – еще на 5,2%.
Без малого 15-процентное падение потребления шло параллельно с падением реальных доходов населения – за эти годы они также снизились в среднем на 11%.
Переход в последние два года к росту реального размера розничного товарооборота выглядит оптимистичным явлением. Тем более, что хотя этот процесс идет крайне вяло, он все-таки наращивает темпы: 0,7% в 2017 г, 1,3% в 2018 г. А в январе 2019 г. рост товарооборота в сопоставимых ценах в крае уже составил 1,8%.
Однако, этот процесс происходит на фоне продолжающегося падения реальных доходов. Хотя данные по 2018 г. в Алткрае терорганом Росстата не озвучены (и этот раздел вообще в январе удален с его официального сайта), известно, что по итогам 11 месяцев реальные располагаемые доходы населения здесь упали на 3,6%.
В этой ситуации рост реального потребления и в 2018 и особенно на 1,8% в январе 2019 г. выглядит необычным.
Эксперты, однако, поясняют этот феномен резким ростом с прошлого года потребительского кредитования населения, связывая с этим фактором не менее 3 процентных пунктов в объеме товарооборота.
Подтверждением фиктивного характера роста товарооборота, основанного преимущественно лишь на кредитной накачке банками населения (несмотря на продолжающееся падение его доходов), являются данные о его внутренней структуре.
Так, по итогам января Росстат зафиксировал в Алтайском крае падение потребления населением продовольственных товаров на 3,5% к показателям прошлого года (в сопоставимых ценах). При этом рост потребления непродовольственных товаров был зафиксирован аж на 7,1%. И даже такая проблемная отрасль как общественное питание отрапортовала о росте реальных продаж на 5%.← Назад
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