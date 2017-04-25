Росздравнадзор спустя полгода все-таки проверил Перинатальный центр в Барнауле.

25.04.2017

24 апреля Росздравнадзор на своем сайте опубликовал заявление о все-таки проведенной этим ведомством проверке Перинатального центра ДАР в Барнауле. Проверка проводилась один день – 22 апреля, при этом контрольное ведомство подчеркивает, что ее проводил лично руководитель Росздравнадзора Михаил Мурашко.

Ведомство г-на Мурашко на волне возникшего после пафосного открытия ДАРа (еще в конце 2016 года) с существенными недоделками было вынуждено заявить о проверке этого медучреждения. При этом в зону общественного обсуждения попал и вопрос об ответственности руководителей Росздравнадзора, допустивших выдачу в прошлом году явно неготовому к работе учреждению полного пакета лицензий на медицинскую деятельность.

Возможно, именно этот щекотливый момент привел к тому, что Росздравнадзор длительное время скрывал результаты проведенных проверок, не останавливаясь при этом даже перед нарушениями действующего законодательства.

Опубликованное 24 апреля заявление ведомства, впрочем, также не вносит ясность в вопрос о том – какие нарушения были допущены при открытии недостроенного центра?

Из него, однако, становится ясно, что проверка 22 апреля – не первая. В ходе нее г-н Муршко и его подчиненные проверяли исполнение уже выданного ранее при непроясненных обстоятельствах предписания Росздравнадзора по соблюдению лицензионных требований и условий, а также возможности исполнения порядков оказания медицинской помощи в КГБУЗ «Алтайский краевой клинический перинатальный центр» (КГБУЗ «АККПЦ»). Возможно, что это предписание, содержание которого по-прежнему неизвестно, является итогом проведенной ранее проверки ДАРа, итоги которой, таким образом, по-прежнему недоступны.

По состоянию на 22 апреля комиссией Росздравнадзора было установлено, что "строительные работы в перинатальном центре (кроме актового зала) завершены, соответствующие заключения выданы Роспотребнадзором по Алтайскому краю. Все подразделения учреждения могут работать и принимать пациентов. В настоящее время продолжается настройка технологического процесса и оборудования с поэтапным увеличением нагрузки".

Такой вывод выглядит достаточно странным на фоне проводимого властями Алтайского края в последние недели конкурса по существенной достройке ДАРа – при этом включающий строительно-монтажные работы объемный конкурс (финансовой емкостью порядка четверти уже потраченных на ДАР средств) пока находится лишь в начальной, документальной стадии. Росздравнадзор в своем заявлении никак не комментирует это обстоятельство.

Молчит и пресс-служба оказавшегося в центре скандала губернатора Алтайского края Александра Карлина, в отношении которого в прессе высказываются подозрения в покровительстве масштабным припискам в ходе строительства ДАРа. А между тем, г-н Карлин по итогам проверки 22 апреля уже успел провести закрытое совещание с участием министра здравоохранения Алтайского края Ирины Долговой, администрации перинатального центра и главы Росздравнадзора Михаила Мурашко. Власти края, однако, не только не опубликовали итоги резоннасного совещания, но даже не сообщили о визите Мурашко в Барнаул.

Алтайская общественность встретила заявление Росздравнадзора скептически. Ряд вопросов, ответы на которые так и не были получены, сформулировал в этой связи известный общественник, врач Сергей Шуленин.

"Получается, что стоимость актового зала составляет 1/6 часть от общей стоимости "ДАРа". Что за зал такой золотой?" – констатирует бывший высокопоставленный чиновник и медик. "Это сейчас строительные работы завершены, а в декабре, когда Роспотребнадзор выдал заключение и принимались роды? Министр здравоохранения (Долгова И.В.), в свою очередь, заверила, что в данном процессе ни одна койка акушерско-гинекологического профиля в регионе сокращена не будет. А те койки, которые уже посокращали, будут восстановлены или нет?" – формулирует он те вопросы, от ответов на которые по-прежнему уходит Росздравнадзор и руководство Алтайского края.

На фото Росздравнадзора – Михаил Мурашко проверяет перинатальный центр в Барнауле.

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