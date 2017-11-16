Рост потребления в Алтайском крае, похоже, исчерпал свой потенциал, поднявшись на скромнейшие 0,5%.

16.11.2017

Вялый рост розничного товарооборота (и, соответственно, потребления населения), характерный для последних месяцев в Алтайском крае, в октябре, похоже, исчерпал этот потенциал. По итогам 10 месяцев 2017 г. розничный товарооборот (в сопоставимых ценах) составил лишь 100,5% к показателям соответствующего периода прошлого года, сообщает терорган Росстата. Точно такую же цифру этот индикатор демонстрировал и по итогам 9 месяцев.

Таким образом, слабый (в среднем – на 0,1% в месяц) рост, который показывал индикатор потребления на Алтае с весны, похоже исчерпал свой потенциал. Любопытно, что процессом, который "заморозил" индикатор, стали продажи непродовольственных товаров – на Алтае они сократились за октябрь на 0,5%.

Розничное потребление населения – пожалуй, самый проблемный индикатор в ходе текущего кризиса. С осени 2014 года он непрерывно снижался, маркируя падение уровня жизни примерно на 15-20%. Стабилизация и даже слабый рост розничного товарооборота в последние месяцы стали одним из поводов для надежд о завершении этого кризиса. Тем более, что фоном для этого стали оптимистические отчеты Росстата о существенном росте реальных зарплат и доходов в Алтайском крае, даже превышающем общероссийский уровень.

Однако, эти надежды пока не оправдались, став еще одним поводом для вопросов к уже вызвавшему обоснованные сомнения экспертов в корректности "росту зарплат и доходов".

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