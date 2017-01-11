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Рост цен в 2016 г. в Алтайском крае Росстат оценил в 5,8%.

11.01.2017

Индексы потребительских цен и тарифов на товары и услуги в Алтайском крае в 2016 г. вырос лишь на 5,8%, сообщает территориальный орган Росстата в этом регионе. Это более чем в два раза ниже прошлогодних инфляционных показателей – тогда рост цен составил 12,4%. Потребительские цены в течение 2016 года росли достаточно равномерно, при этом постепенно замедляя свои темпы. Так,  низкая инфляция в ноябре-декабре  (по 0,4% в месяц) позволяет надеяться на то, что инфляционные показатели в 2017 г. будут еще существенно ниже прошлогодних.

Основным драйвером роста цен в 2016 г. стали непродовольственные товары – цены на них выросли на 7,5%. Также существенным был рост цен на услуги - 5%. Здесь его преимущественно сформировал пролоббированный монополиями и поддержавшими их властями и почти вдвое более высокий июльский рост цен в крае на услуги ЖКХ. А вот продовольственные товары в 2016 г. в крае подорожали всего на 4,3%.

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