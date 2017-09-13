Росстат сообщает о существенном росте зарплаты в Алтайском крае по итогам июля.

13.09.2017

Средняя зарплата за июль 2017 г. в Алтайском крае 22.389 рублей, сообщает терорган Росстата. Это меньше, чем в предыдущем месяце, однако такое падение носит ожидаемый характер, вызванный календарными особенностями функционирования экономики. И, во всяком случае, июльское снижение зарплаты стало существенно ниже прошлогоднего.

В целом ситуация в зарплатой в Алтайском крае по данным Росстата демонстрирует достаточно оптимистичный результат – динамика роста зарплат выглядит ощутимо лучше прошлогодней. Так, в прошлом году по итогам 7 месяцев номинальный размер зарплаты в крае вырос лишь на 4,8% (что было "с походом" поглощено существенной прошлогодней инфляцией). В то же время, за 7 месяцев 2017 года номинальная зарплата в Алтайском крае выросла к прошлогодним показателям уже на 6,6%. Данные о реальном размере зарплаты за 7 последних месяцев еще не сведены, однако с учетом инфляционных индексов есть основания ожидать, что в этом году она могла увеличиться на весомые 4,6-4,8%.

Всего за июль Росстатом в Алтайском крае были учтены данные о зарплатах 609.781 работников (с учетом дорасчета по неформальной экономике).

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