Росстат сообщает о росте средней зарплаты в Алтайском крае на 12,4% по итогам 7 месяцев 2018 года.

12.09.2018

Средняя зарплата в Алтайском крае по наблюдаемому Росстатом сектору труда (599.624 человека) по итогам января-июля 2018 года выросла на 12,4% к соответствующему периоду прошлого года. В том числе, за июль средняя обсчитанная Росстатом средняя зарплата составила 25.774 рубля.

Традиционно, максимальный (20-40%) рост зарплат в текущем году демонстрируют сектора, связанные с бюджетом (образование, здравоохранение, культура, чиновники). Отрасли же реальной экономики отчитываются о существенно более скромном (4-8%) росте зарплат своих работников.

Тем не менее, картина с уровнем зарплат, рассчитанная Росстатом, подвергавшимся последние годы существенному давлению Кремля и местных властей в этой области, явно носит системно нереалистичный характер. Так, на фоне столь значительного (12,4%) роста зарплат, декларируемого статистиками, реальные располагаемые доходы жителя Алтайского края не только не растут – в текущем году они продолжают падают. Об этом же процессе свидетельствует и состояние сферы потребления (розничный товарооборот) – она хоть и демонстрирует слабый рост, но показатели его не только не коррелируют с ростом зарплат, но мало чем отличаются от нулевых.

По экспертным оценкам, дело здесь в том, что для расчетов Росстата сегодня доступна лишь часть реального рынка труда (в Алтайском крае – около половины). Более того, обсчитываемая Росстатом "белая" сфера труда в Алтайском крае за последние годы, несмотря на бравурные рапорты регионального правительства, постоянно сокращается – количество учитываемых Росстатом работников в ней лишь за несколько лет суммарно упало почти на полтораста тысяч человек (с 730 до 599 тыс. человек).

Невозможность же корректно показать ситуацию в "серой" сфере труда (куда все чаще переводятся в том числе десятки тысяч малоквалифицированных и низкооплачиваемых работников формально обсчитываемых отраслей – промышленности, строительства, торговли и т.п.), приводит к тому, что декларируемые Росстатом результаты формального роста зарплаты выглядят предельно сомнительными.

Косвенные данные (ситуация с доходами и потреблением) свидетельствует о том, что реальный размер зарплат как минимум замер вблизи нижней точки, достигнутой в ходе текущего кризиса.

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